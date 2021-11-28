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Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

瑞士外長因班機技術故障取消訪華 網民笑美國發功了

中國新聞組／北京28日電
瑞士外長消取訪華的消息發布在推特上。(社交媒體截圖)
瑞士外長消取訪華的消息發布在推特上。(社交媒體截圖)

瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）的政府班機因為出現技術故障，被迫取消中國行。班機改降莫斯科後，凱西斯在推特上表示，他與中國外長的會晤無法順利舉行，「我對此感到遺憾。我們將盡快找一個新日子」。

觀察者網引述「瑞士資訊」（Swissinfo）網站報導，班機出現技術故障後，瑞士外交部推特先是表示，將在莫斯科確認是否有可能繼續前往中國。約4個小時後，瑞士外交部再度發推稱，目前無法繼續前往中國，凱西斯將從莫斯科返回瑞士。

11月24日，外交部發言人趙立堅在例行記者會上透露，應國務委員兼外長王毅邀請，11月24日至27日，第76屆聯合國大會主席、馬爾地夫外長沙希德和丹麥外交大臣庫服特將對中國進行正式訪問，瑞士聯邦副主席兼外長凱西斯將訪華並舉行中瑞第三輪外長級戰略對話。

原定的外長級會晤將討論疫情下的雙邊關係、近期國際事務等話題。凱西斯還將介紹瑞士政府3月新通過的對華戰略。本月早些時候，凱西斯在接受採訪時表示，瑞士不太可能倉促加入歐盟對中國的「制裁」。相反，他說要發展一條「特殊道路」。

報導指出，瑞士外長出訪折返的消息令網民猜測也許有其他原因，「美國發功？」、「瑞士還蠻聰明，既不得罪中方，又附和了西方，還做得不露痕跡」、「真是技術故障也好，被施壓了也好，我們都會真誠對待我們的朋友」，也有人批評「愛來不來」。

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