我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

推動冬奧的權勢性侵者：彭帥案的「#張高麗在哪」

全球芯荒 中官方「基金二期」砸33億挺中芯擴廠

中國新聞組／北京25日電
晶圓代工龍頭中芯國際，中共當局將砸下33億力挺擴廠。（本報系資料照片）
晶圓代工龍頭中芯國際，中共當局將砸下33億力挺擴廠。（本報系資料照片）

中共總書記習近平24日主持召開中共中央全面深化改革委員會第22次會議，通過「科技體制改革三年攻堅方案（2021－2023年）」等政策，力拚加快科技自主創新；在此同時，中國晶圓代工龍頭中芯國際擴產獲官方銀彈力挺，接受國家集成電路以5.313億美元（約33億人民幣）入股擴產。

大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5.313億美元入股中芯深圳。（中芯...
大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5.313億美元入股中芯深圳。（中芯國際公告截圖）

中芯現為全球第五大晶圓代工廠，與老四格芯市占率都約5%，因應晶圓代工產能供不應求，中芯已規劃在深圳、上海等地擴產，預計斥資逾110億美元。

礙於美國禁令，中芯無法導入高階製程必備的極紫外光（EUV）機台，只能朝成熟製程發展，此次深圳廠鎖定28奈米以上製程擴充，預計2022年開始量產，最大月產能將達4萬片12吋晶圓。不過，中芯國際聯席CEO趙海軍曾表示，中國製芯片銷量僅占全球個位數，對全球產能不會起決定性作用。

據公開資訊，中國國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司於2019成立，公司共有27名股東，其中中國財政部、國開金融有限責任公司持股均超過10%。23日晚傳出，大基金二期將向中芯深圳廠投資5.313億美元。

習近平昨天在會議上強調，開展科技體制改革攻堅，加快建立保障高水準科技自立自強的制度體系，提升科技創新體系化能力。

而就在23日，剛結束高層人事案的中芯國際出現擴產利多。中芯國際23日在港交所公告，中國國家集成電路（積體電路）基金二期將出資5.313億美元入股中芯深圳，取得中芯深圳股權的22%，而中芯國際持有中芯深圳股權將由 77%降至55%。

不過，趙海軍日前表示，需求透支和產能方面欠帳，導致全球芯荒，考慮到產業鏈可控等因素，中國半導體的產業需求至少應有三分之一由本地製造支持；但他也表示，今年中國製芯片銷量僅占全球個位數，對全球產能不會起決定性作用。

趙海軍19日出席一項會議時表示，缺芯跟中國半導體產業沒有太大的關係，主要還是全世界的總需求相比整個供應鏈和輸運端出了問題；而全球缺芯有兩個原因，首先是需求透支了，其次是產能建設方面欠帳。全世界積體電路80%來自於美國、歐洲等IDM工廠，但他們都放了好幾個月的假，而中國代工業只占20%，不缺才怪。

中國 美國 投資

上一則

換囚？華裔美籍男 夫妻同受困 拜習視訊會前專機返美

下一則

12中企被指幫助解放軍 遭列美國商務部貿易黑名單

延伸閱讀

中港通關或在12月10日前後 港人持3天內檢測可進澳門

中港通關或在12月10日前後 港人持3天內檢測可進澳門
堪比飛天茅台 深圳「飲品界愛馬仕」天價果汁1杯1千元

堪比飛天茅台 深圳「飲品界愛馬仕」天價果汁1杯1千元
人事異動頻繁蓋過營收創新高利多 中芯股價下挫

人事異動頻繁蓋過營收創新高利多 中芯股價下挫
震撼 台積電前老將蔣尚義突請辭中芯副董事長

震撼 台積電前老將蔣尚義突請辭中芯副董事長

熱門新聞

兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
魏永康生前與女兒的合照。（取材自岳陽日報）

通宵寫軟體猝死？13歲上大學 「東方神童」隕落38歲亡

2021-11-19 07:00
武漢21歲女生歐陽忻怡，7月簽署器官捐贈協議，沒料到10月罹癌。她死前不停指住眼睛，希望捐出眼角膜助人。（取材自微博）

武漢女大生罹罕癌 臨終前「拚命指眼睛」救了2人

2021-11-18 07:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
李園園從女兒霏兒6個月大時，便帶著她跑外送。（取材自紫牛新聞）

住在外賣箱的女孩長大了 站凳幫爸刷碗療癒300萬網友

2021-11-18 12:00

超人氣

更多 >
日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追

日「最辣公主」狂歡到凌晨2時 皇室管不動 隨扈慌張追
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁
為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情

為何某些城市頻傳砸搶案？安全專家：原因非關疫情
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光