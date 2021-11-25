全球芯荒 中官方「基金二期」砸33億挺中芯擴廠

晶圓代工龍頭中芯國際，中共當局將砸下33億力挺擴廠。（本報系資料照片）

中共總書記習近平24日主持召開中共中央全面深化改革委員會第22次會議，通過「科技體制改革三年攻堅方案（2021－2023年）」等政策，力拚加快科技自主創新；在此同時，中國 晶圓代工龍頭中芯國際擴產獲官方銀彈力挺，接受國家集成電路以5.313億美元（約33億人民幣）入股擴產。

大陸國家集成電路（積體電路）基金二期將出資 5.313億美元入股中芯深圳。（中芯國際公告截圖）

中芯現為全球第五大晶圓代工廠，與老四格芯市占率都約5%，因應晶圓代工產能供不應求，中芯已規劃在深圳、上海等地擴產，預計斥資逾110億美元。

礙於美國 禁令，中芯無法導入高階製程必備的極紫外光（EUV）機台，只能朝成熟製程發展，此次深圳廠鎖定28奈米以上製程擴充，預計2022年開始量產，最大月產能將達4萬片12吋晶圓。不過，中芯國際聯席CEO趙海軍曾表示，中國製芯片銷量僅占全球個位數，對全球產能不會起決定性作用。

據公開資訊，中國國家集成電路產業投資 基金二期股份有限公司於2019成立，公司共有27名股東，其中中國財政部、國開金融有限責任公司持股均超過10%。23日晚傳出，大基金二期將向中芯深圳廠投資5.313億美元。

習近平昨天在會議上強調，開展科技體制改革攻堅，加快建立保障高水準科技自立自強的制度體系，提升科技創新體系化能力。

而就在23日，剛結束高層人事案的中芯國際出現擴產利多。中芯國際23日在港交所公告，中國國家集成電路（積體電路）基金二期將出資5.313億美元入股中芯深圳，取得中芯深圳股權的22%，而中芯國際持有中芯深圳股權將由 77%降至55%。

不過，趙海軍日前表示，需求透支和產能方面欠帳，導致全球芯荒，考慮到產業鏈可控等因素，中國半導體的產業需求至少應有三分之一由本地製造支持；但他也表示，今年中國製芯片銷量僅占全球個位數，對全球產能不會起決定性作用。

趙海軍19日出席一項會議時表示，缺芯跟中國半導體產業沒有太大的關係，主要還是全世界的總需求相比整個供應鏈和輸運端出了問題；而全球缺芯有兩個原因，首先是需求透支了，其次是產能建設方面欠帳。全世界積體電路80%來自於美國、歐洲等IDM工廠，但他們都放了好幾個月的假，而中國代工業只占20%，不缺才怪。