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賭比中國共產黨更長壽 摩根大通執行長隔天道歉

中國新聞組／北京25日電
摩根大通執行長戴蒙表示，摩通大通能比中國共產黨更長壽，但事後表示後悔說出這番話。(路透)
摩根大通執行長戴蒙表示，摩通大通能比中國共產黨更長壽，但事後表示後悔說出這番話。(路透)

本報系經濟日報報導，摩根大通（小摩）執行長(CEO)戴蒙（Jamie Dimon）23日在美國麻州波士頓學院執行長俱樂部的小組討論會議上脫口而出表示，摩通大通能比中國共產黨更長壽，但重申該公司致力在中國開展業務。事隔一日他發表聲明道歉，表示後悔說出這番話。

戴蒙23日說：「共產黨慶祝建黨100周年，摩根大通也是。我賭我們能堅持得更久。」

摩根大通1921年起在中國做生意，中國共產黨同年建黨。戴蒙說，如果人在中國，他就不能開比共產黨更長命的玩笑，但補充表示，中國官員可能還是在傾聽。

他提及貿易緊張局勢和香港鎮壓，認為商界十年前該更嚴肅看待與中國相關的業務，但摩根大通不能對政策一有不滿，就不在那個國家做生意，他指出，這家美國最大的銀行在俄羅斯、巴基斯坦和埃及也有業務。

今年稍早，摩根大通獲中國監管機構批准，全資擁有在華證券業務，這代表該銀行將推進在中國擴張的計畫，儘管全球最大的兩個經濟體關係緊張。戴蒙曾說，中國市場是世上最大商機所在之一，他上周訪問香港，抵港後表示自己不會「受地緣政治的風向動搖」。

戴蒙24日發布聲明說：「我對此感到後悔，不該發表這種言論。我只是想強調我們公司的實力和悠久歷史。」根據摩根大通的官網，該公司的歷史可追溯自1799年。

自由亞洲電台報導，一位接近該銀行的人士說，戴蒙自2005年開始經營摩根大通，是華爾街最直言的人物之一，該人士解釋說，戴蒙旨在「試圖強調摩根大通的悠久歷史和實力」，而不是批評中國共產黨。該銀行拒絕對其行政總裁的言論發表評論。

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