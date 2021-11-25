賭比中國共產黨更長壽 摩根大通執行長隔天道歉

摩根大通執行長戴蒙表示，摩通大通能比中國共產黨更長壽，但事後表示後悔說出這番話。(路透)

本報系經濟日報報導，摩根大通（小摩）執行長(CEO)戴蒙（Jamie Dimon）23日在美國 麻州波士頓學院執行長俱樂部的小組討論會議上脫口而出表示，摩通大通能比中國 共產黨更長壽，但重申該公司致力在中國開展業務。事隔一日他發表聲明道歉，表示後悔說出這番話。

戴蒙23日說：「共產黨慶祝建黨100周年，摩根大通也是。我賭我們能堅持得更久。」

摩根大通1921年起在中國做生意，中國共產黨同年建黨。戴蒙說，如果人在中國，他就不能開比共產黨更長命的玩笑，但補充表示，中國官員可能還是在傾聽。

他提及貿易緊張局勢和香港 鎮壓，認為商界十年前該更嚴肅看待與中國相關的業務，但摩根大通不能對政策一有不滿，就不在那個國家做生意，他指出，這家美國最大的銀行在俄羅斯、巴基斯坦和埃及也有業務。

今年稍早，摩根大通獲中國監管機構批准，全資擁有在華證券業務，這代表該銀行將推進在中國擴張的計畫，儘管全球最大的兩個經濟體關係緊張。戴蒙曾說，中國市場是世上最大商機所在之一，他上周訪問香港，抵港後表示自己不會「受地緣政治的風向動搖」。

戴蒙24日發布聲明說：「我對此感到後悔，不該發表這種言論。我只是想強調我們公司的實力和悠久歷史。」根據摩根大通的官網，該公司的歷史可追溯自1799年。

自由亞洲電台報導，一位接近該銀行的人士說，戴蒙自2005年開始經營摩根大通，是華爾街最直言的人物之一，該人士解釋說，戴蒙旨在「試圖強調摩根大通的悠久歷史和實力」，而不是批評中國共產黨。該銀行拒絕對其行政總裁的言論發表評論。