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將與立陶宛斷交？ 中：立方必須承擔一切後果

記者羅印冲／北京23日電
北京宣布降級對立陶宛的外交關係，中國外交部發言人趙立堅稱，中方的有關決定已經充分體現了中方的嚴正立場。(取材自澎湃新聞)
北京宣布降級對立陶宛的外交關係，中國外交部發言人趙立堅稱，中方的有關決定已經充分體現了中方的嚴正立場。(取材自澎湃新聞)

北京宣布降級對立陶宛的外交關係，成為22日中國外交部記者會提問焦點。有記者提問，中方是否有與立陶宛斷交的打算？中國外交部發言人趙立堅回應稱，中方的有關決定（指外交降級做法）已經充分體現了中方的嚴正立場，中方將採一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。

據中方發布，趙立堅表示，中國已宣布將兩國外交關係降為代辦級。根據維也納外交關係公約，外交關係分為大使級、公使級、代辦級，中方的有關決定已經充分體現了中方的嚴正立場，中方將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。他並稱，接下來最應關心的是，立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。

就台立關係發展，趙立堅重申中方立場指，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立駐立陶宛台灣代表處，是在國際上公然製造一中一台，開創了惡劣先例。立方公然違背立方在兩國建交公報中的政治承諾，是背信棄義的錯誤行徑。鑑於中立賴以建立大使級外交關係的政治基礎遭到立方破壞，中方為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級，立方必須承擔由此產生的一切後果。

他並指，立方稱代表處不具外交地位純屬欲蓋彌彰；台當局稱此為外交突破，分明是台當局和台獨分裂勢力不打自招。立方應立即糾正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。

趙立堅說，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動，但犧牲的是立陶宛的利益。

針對歐盟委員會發言人指，歐方認為立陶宛允許台灣設立代表處並未違反一個中國原則，同時歐方自今年夏天開始，一直支持立陶宛方面應對中方持續的脅迫措施，趙立堅回應稱，立陶宛涉台問題的是非曲直是清楚的；歐方有關言論罔顧事實，也顯然背棄了1975年中歐建交時，歐方對中方的承諾。

他提到，1975年歐洲經濟共同體委員會副主席索姆斯訪中，與中方就中國與歐共體建立正式關係達成一致。「在台灣問題上，索姆斯表示，歐共體的所有成員國都承認中華人民共和國政府，並就台灣問題採取了中華人民共和國所接受的立場。依照這些立場，確認歐共體不同台灣保持任何官方關係，或締結任何協定。」歐方理應言而有信，而不是出爾反爾。

趙立堅強調，中方敦促立方和歐方真正恪守一個中國原則，如果有人認為台灣是一張可以打、很好打的牌，認為可以通過它損害中國的利益，那是徹底打錯了算盤。

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