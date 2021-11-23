乒乓外交50年 中美將搭檔出戰世界乒乓球錦標賽

桌球選手卡納克（左）和王曼昱（右）。(取材自澎湃新聞)

央視報導指出，國際乒聯21日晚宣布，中美選手將組隊出戰在美國休士頓 舉行的世界乒乓球錦標賽。在美中關係低迷之際，這項消息讓外界聯想到數十年前中美透過「乒乓外交」緩解關係的做法。

據報導，兩對中國 和美國乒乓球選手將合組混雙搭檔出戰。其中，中方的林高遠將搭檔美國選手張安，美國選手卡納克（Kanak Jha）將搭檔中方的王曼昱。

國際乒聯首席執行官丹頓表示，「將在休士頓再次見證體育獨特的力量，及乒乓球是如何創造對話、促進相互理解。」促成本次中美組隊參加的中國乒協主席劉國梁表示，跨國匹配隊友，為最高榮譽而戰，同時也成為體育和文化交流的紐帶，是「乒乓外交」最核心的意義。

劉國梁21日表示，中國乒協聯合美國乒協向國際乒聯提出混雙中美跨國配對的建議，這呼應50年前促成兩國關係破冰的「乒乓外交」，奏響新時期「乒乓外交」新篇章。

觀察者網報導指出，在距離比賽揭幕僅剩兩天的情況下，突然宣布組成中美臨時搭檔，就連很多球迷都覺得突然。不過中美乒協在2019年就開始新合作，兩國國家隊不僅在美合練，雙方還一起積極促成美國休士頓和中國成都分別申辦2021年和2022年的世乒賽，為「乒乓外交50周年」和「中國乒乓球隊訪美50周年」預熱。

中國隊在世乒賽上主導推動與其他國家的協會組成跨國配對不是頭一回，從2013年南韓公開賽就已經開始主動開啟跨國配對出戰巡迴賽。不過像這回在開賽前兩天才宣布和外國選手跨國組隊的，可能還是頭一回。

環球時報報導則指出，作為「乒乓外交」的親歷者，1971年名古屋世乒賽選手、世界冠軍鄭敏之說，中美關係現在遇到一些挫折，但可以合作的地方依然很多，「大國關係和乒乓球一樣需要攜手去推動」，希望乒乓球可以再次為中美關係做出貢獻。

1971年4月，中方邀請於日本名古屋參加世界錦標賽的美國乒乓球隊訪問北京，終結兩國20多年的人員交往隔絕局面，事件被稱為「乒乓外交」。之後，時任白宮國家安全顧問的季辛吉在當年7月秘密訪中。隔年2月，美國總統尼克森訪中，中美關係解凍，關係走向正常化。

今年4月，曾負責協調對美事務的中國國家副主席王岐山在紀念「乒乓外交」50周年活動上指，這項互動是「以小球推動大球」，又呼籲兩國聚焦合作，管控分歧。