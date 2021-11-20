北京冬奧 打臉拜登外交抵制？ 普亭收中方邀請

據俄媒報導，普亭已受邀參加北京冬奧會開幕式。（取材自環球網）

繼美國拜登 政府考慮對北京 冬季奧會採取外交抵制，英國五位國會議員也致函首相強生要求跟進。中方回應稱，將體育運動政治化，損害的是各國運動員的利益。克里姆林宮則表示近日將與中方共同宣布俄羅斯總統普亭在北京冬奧開幕時的訪華行程，被解讀打臉拜登、為抵制聲中送暖中國 。

北京冬奧進入倒數計時，冬奧吉祥物「冰墩墩」和「雪容融」在第四屆進博會多處展台，吸引參觀者目光。（新華社）

拜登與中國國家主席習近平視訊峰會結束後不久，拜登即表示他正「考慮」美國對明年2月登場的北京冬奧採取外交抵制，以抗議北京當局侵害人權行徑。此舉引發中國輿論不滿，不少網民批評這是「剛求視頻通話後又變臉」，目的在轉移拜登在其國內施政不力的焦點，並再次藉著對中國「極限施壓」謀取美國的利益。

對此，中國外交部發言人趙立堅昨天表示，美方抹黑新疆存在種族滅絕、強迫勞動，「對中國人民來說，這簡直就是笑話」。美方還就其他人權問題對中國進行指責，更是不符合事實，完全站不住腳。

趙立堅重申，北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。將體育運動政治化有違奧林匹克精神，損害的是各國運動員的利益。

法廣報導，英國下院外交委員會主席圖根哈特、前保守黨黨魁史密斯等五位國會議員17日也聯名致函首相強生，敦促他參照拜登及政府官員考慮以外交抵制的方式，不出席明年2月在北京舉辦的2022冬季奧運。

這五位今年3月都被北京納入制裁名單的國會議員在聯名函中表示，他們認為英國應該與美國採取同樣作法、落實下議院7月所通過關於外交抵制北京冬奧的決議，且不影響選手參賽權益。

英國國會下議院7月做出的決議是，若有可靠證據顯示一國政府犯大規模暴行，則奧運不應在該國舉辦。英國政府代表應拒絕出席北京冬奧，除非北京當局政府停止在新疆地區的暴行。

另一方面，央視報導，當地時間19日，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫向媒體表示，俄總統普亭收到了在北京冬奧會開幕之際訪華的邀請。在所有細節達成一致後，俄方將與中方共同宣布這一行程。

俄羅斯衛星網19日並引述俄羅斯國家杜馬第一副主席、俄羅斯奧委會前任主席亞歷山大．茹科夫對美可能外交抵制北京冬奧的評論。他表示，這又一次證明，美國人將政治與體育混為一談，「我不認為，這會在體育界引發極大反響」。