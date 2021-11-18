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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

拜習會甜蜜期後 美中關稅談判受矚目

中國新聞組／北京18日電
中國國家主席習近平（見圖）與美國總統拜登日前舉行視訊會晤。（新華社）
中國國家主席習近平（見圖）與美國總統拜登日前舉行視訊會晤。（新華社）

拜習視訊峰會引起國際關注，美中考慮軍控談判、放寬記者簽證等讓雙方關係似乎轉暖，但年底美要召開民主峰會，明年初又有北京冬奧等外交角力，峰會後的美中甜蜜期能持續多久，有待觀察。經濟學家則指出，拜習會談雖達成「繼續協商」共識，但接下來應關注關稅談判。

彭博經濟學家指出，先前華為財務長孟晚舟在9月獲釋，美中上周意外表明將合作對抗氣候暖化，都是雙方破冰跡象，拜習會進一步證實，全球最大兩個經濟體最高領導人願意重新接觸交談，有望降低爆發意外事件風險，避免經濟成長遭受衝擊。

經濟學家也表示，降低關稅是北京首要要求，若美國調降中貨關稅，也可以紓緩通膨壓力。美國財政部長葉倫已公開表示，降低關稅可能會協助降低通膨，「明顯是美國考慮的選項之一」。

但是，美方對北京的重懲關稅是美方最主要的談判武器，因此降稅是逐步、緩和進行，但由於未來談判前景不明，降稅時間表、幅度等細節也都不明朗，因此降低關稅對中國2022年經濟前景的正面效應可能有限。此外，華府針對技術轉移與科技限制、與其他對北京當局的制裁措施，預料也仍將維持。

關於美中經貿互動，國際貿易法院（CIT）16日宣布恢復對雙面太陽能組件的201關稅豁免權，並將201條款關稅稅率從18%下調至15%。這兩項變動後，先前徵收的額外關稅將退還給相關企業。

中新網則報導，在停飛32個月後，波音737 MAX在中國復飛出現轉機。中國民航局近日發布「關於737 MAX的適航指令徵求意見通知」。業內人士稱，這代表737 MAX已獲得復飛的「准考證」，但和「考試」和「通過」仍有距離。

此外，美中雙方在視訊會談後分別發表了簡報，顯示雙方仍在幾個存在已久的爭議議題上「各說各話」，包括美國總統拜登對中國在新疆、西藏和香港侵犯人權表示關切，而中國國家主席習近平則把美國支持台灣稱為「玩火」。

儘管觀察人士普遍認為此次會談沒有實質性的突破，但美國高級官員透露，拜登和習近平在會談中已同意考慮開展軍備控制方面的會談。「兩位領導人同意，我們將尋求開始推進關於戰略穩定的討論，」

在峰會結束後，中美兩國還宣布將互相放寬對對方新聞記者簽證的限制。此舉將緩和前美國總統川普執政末期，中美互相驅逐記者的外交對抗。

拜習會後，普遍有種看法是，中美今後不會打「新冷戰」，關係能稍微緩和，但台灣問題仍是最大變數。對北京來說，台灣問題沒有妥協退讓空間。

中國國家主席習近平與美國總統拜登（見圖）日前舉行視訊會晤。（美聯社）
中國國家主席習近平與美國總統拜登（見圖）日前舉行視訊會晤。（美聯社）

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