斯里蘭卡拒收中國有機肥料 掀外交風波

斯里蘭卡以質量問題不允許來自中國一家公司的有機肥料進口，亦影響當地農民的生計。（Getty Images）

一向親中的斯里蘭卡，最近與中國 因有機肥料質量問題，爆發罕見外交摩擦。斯里蘭卡指控中國有機肥料有細菌，對農作物有害，不准貨船卸貨清關，法院並凍結900萬美元貨款，中國則怒嗆斯里蘭卡使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞，詆譭中企和中國政府形象，雙方鬧僵。

BBC報導，斯里蘭卡當局10月下旬拒絶貨船卸貨，貨船已經離開可倫坡港口，航行到南部海岸漢班托塔港附近的水域，青島海大表明拒絕收回這批有機肥料。

如果貨物被退回中國，對於青島海大和中國政府來說，這將是非常丟臉。該公司稱，它向包括澳洲和美國 在內的50多個國家出口有機肥料。然而，有些斯里蘭卡人正質疑他們的政府，是否有能力抵禦中國的施壓。

在兩國官員就肥料問題爭論不休時，數以萬計的斯里蘭卡農民卻沒有足夠的有機肥料。一些分析人士指出，斯里蘭卡禁止化肥的決定，是為了限制昂貴的進口，但政府否認了這一點。不管化肥禁令背後的原因是什麼，斯里蘭卡正面臨北京 的不滿，而斯里蘭卡農民和農業專家也激烈反對。

據BBC報導，斯里蘭卡政府5月停止所有化學肥料進口，盼轉型成世上第一個完全有機農業的國家，因此，向中國青島海大生物集團購買 9.9萬噸有機肥料。

第一批有機肥料由河馬精神號（the Hippo Spirit）載運，於9月從中國出發，將2萬噸急需的有機肥料運往可倫坡，這批肥料卻被檢出不利於農作物生長的細菌。

斯里蘭卡農業部總監Ajantha De Silva表示，樣本的測試表明（中國）肥料沒有作無菌處理，「我們已經找到一些細菌，對胡蘿蔔和馬鈴薯等作物有害」。

此舉惹火中國，青島海大指責斯里蘭卡媒體使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞「來詆譭中國企業和中國政府形象」，還稱「斯里蘭卡國家植物檢疫局（NPQ）用不科學的檢測方法和結論，顯然不符合國際動植物檢疫公約。

斯里蘭卡也不忍了，當地法院下令國有的斯里蘭卡人民銀行，停止支付900萬美元貨款。中國駐可倫坡大使館則將該銀行列入黑名單，青島海大還要求斯里蘭卡國家植物檢疫局賠償800萬美元。