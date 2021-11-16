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斯里蘭卡拒收中國有機肥料 掀外交風波

中國新聞組／北京16日電
斯里蘭卡以質量問題不允許來自中國一家公司的有機肥料進口，亦影響當地農民的生計。（Getty Images）
斯里蘭卡以質量問題不允許來自中國一家公司的有機肥料進口，亦影響當地農民的生計。（Getty Images）

一向親中的斯里蘭卡，最近與中國因有機肥料質量問題，爆發罕見外交摩擦。斯里蘭卡指控中國有機肥料有細菌，對農作物有害，不准貨船卸貨清關，法院並凍結900萬美元貨款，中國則怒嗆斯里蘭卡使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞，詆譭中企和中國政府形象，雙方鬧僵。

BBC報導，斯里蘭卡當局10月下旬拒絶貨船卸貨，貨船已經離開可倫坡港口，航行到南部海岸漢班托塔港附近的水域，青島海大表明拒絕收回這批有機肥料。

如果貨物被退回中國，對於青島海大和中國政府來說，這將是非常丟臉。該公司稱，它向包括澳洲和美國在內的50多個國家出口有機肥料。然而，有些斯里蘭卡人正質疑他們的政府，是否有能力抵禦中國的施壓。

在兩國官員就肥料問題爭論不休時，數以萬計的斯里蘭卡農民卻沒有足夠的有機肥料。一些分析人士指出，斯里蘭卡禁止化肥的決定，是為了限制昂貴的進口，但政府否認了這一點。不管化肥禁令背後的原因是什麼，斯里蘭卡正面臨北京的不滿，而斯里蘭卡農民和農業專家也激烈反對。

據BBC報導，斯里蘭卡政府5月停止所有化學肥料進口，盼轉型成世上第一個完全有機農業的國家，因此，向中國青島海大生物集團購買 9.9萬噸有機肥料。

第一批有機肥料由河馬精神號（the Hippo Spirit）載運，於9月從中國出發，將2萬噸急需的有機肥料運往可倫坡，這批肥料卻被檢出不利於農作物生長的細菌。

斯里蘭卡農業部總監Ajantha De Silva表示，樣本的測試表明（中國）肥料沒有作無菌處理，「我們已經找到一些細菌，對胡蘿蔔和馬鈴薯等作物有害」。

此舉惹火中國，青島海大指責斯里蘭卡媒體使用「有毒、垃圾、污染」等貶義詞「來詆譭中國企業和中國政府形象」，還稱「斯里蘭卡國家植物檢疫局（NPQ）用不科學的檢測方法和結論，顯然不符合國際動植物檢疫公約。

斯里蘭卡也不忍了，當地法院下令國有的斯里蘭卡人民銀行，停止支付900萬美元貨款。中國駐可倫坡大使館則將該銀行列入黑名單，青島海大還要求斯里蘭卡國家植物檢疫局賠償800萬美元。

中國投資當地港口的計劃觸發外界對斯里蘭卡是否走入債務陷阱的憂慮。（Getty I...
中國投資當地港口的計劃觸發外界對斯里蘭卡是否走入債務陷阱的憂慮。（Getty Images）

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