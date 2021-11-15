中海軍軍力與美旗鼓相當？ 美媒打臉軍情局

美國 海軍情報局（ONI）評估去年底中國 海軍艦隊數量躍居全球第一後，日前發布新戰略指南，指中美海軍軍力旗鼓相當；不過，美國福布斯網站打臉美國海軍，報導引用軍事專家說法，指中美海軍在性能和能力上有相當大的差距。

福布斯網站報導稱，在對比中美海軍實力時，軍事專家傑里·亨德里克斯說：「除了艦船的數量以外還有很多指標，真正能說明問題的是導彈發射管的數量。」

他表示，比較中美海軍的進攻性導彈數量就可以說明問題。 中國海軍擁有355艘護衛艦級別以上的主力艦艇，而美國海軍只有305艘。但美軍艦艇裝載的進攻性導彈是解放軍 艦艇的兩倍多，且還不包括美國航母艦載機聯隊可以攜帶的導彈數量。美國海軍的總噸位為450萬噸，是中國海軍的兩倍多。

對於福克斯報導，環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」指，美媒列出的數據，充分說明為什麼中國海軍還需要持續建造新艦，且中國軍事專家多次強調的，中美海軍在性能和能力上還有相當大的差距，特別是在航母、兩棲攻擊艦、核潛艇等大型作戰艦艇方面，中國還有很多需要努力的地方。

雖然福布斯網站的報導通篇有意圖貶低中國海軍的能力，「樞密院十號」指，事實上解放軍早就認識到中美海軍的差距，除了軍艦性能和噸位外，中國海軍在大規模作戰經驗、尤其是艦載機和水下核潛艇的運用領域也存在需要學習的地方，而這些問題不需要美國媒體來「提醒」。