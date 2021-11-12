攜手抗暖化 環時：中國一諾千金 美國莫再生變

中國氣候變化事務特使解振華。（Getty Images）

聯合國氣候變化格拉斯哥大 會期間，中美10日發布「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」，讓國際輿論感意外。中國 氣候變化事務特使解振華表示，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。環球時報社評表示，中美雙方在戰略上互不信任，發表聯合宣言是一個重大鼓舞，「中國一諾千金，望美國 未來莫再生變」。

在中美於聯合國格拉斯哥氣候變化大會意外達成前述這份「聯合宣言」後，雙方各自召開記者會對外說明。據中新社報導，解振華表示，經過中美雙方共同努力，於當地時間10日下午達成「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」。聯合宣言在今年4月中美應對氣候危機聯合聲明的基礎上，以及9月天津會談所取得的的進展基礎上，進一步提出了中美雙方開展國內行動、促進雙邊合作、推進多邊進程的具體舉措。

解振華稱，希望這份聯合宣言能够為大會成功作出中美貢獻。中國也願意與美方繼續按照兩國元首通話精神，加強氣候變化領域的對話與合作，落實好今年上海聯合聲明和本份聯合宣言，推動中美氣候變化對話合作「走實、走深」，為改善雙邊關係作出貢獻，為多邊進程注入正能量。

針對中美在沒有預兆的情況下達成氣候問題聯合宣言，環時社評指出，中美關係的大氛圍很差，但能夠在各方對格拉斯哥大會結果充滿悲觀的時候發表聯合宣言，重申巴黎協定「保2℃、爭取1.5℃」的目標，共同強調未來關鍵十年加緊行動的意義，這的確是一個重大鼓舞。

社評並強調，中美聯合宣言沒有標註新的量化減排目標，但明確了控制甲烷排放的重要性。中方承諾將製定一份甲烷行動計畫，爭取在20年代取得控制和減少甲烷排放的顯著效果。由於中方歷來一諾千金，中國將聯合宣言中的這一內容轉化為國家行動是高度可預期的。

但社評也提到憂心之處，「『巴黎協定』之前，也是中美達成一份聯合聲明，為巴黎會議取得成功掃清了道路。不過後來中國履約了，川普政府卻背信棄義，退出了巴黎協定。現在中美又發表聯合宣言，可以預期，雙方會共同致力於推動COP26締約方會議取得成功。然而從長遠看，最不確定的還是美國因素。」