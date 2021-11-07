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疑洩軍機數據危國安？中下架瑞典追蹤航班APP

中國新聞組／北京7日電

追蹤全球航班的應用程式Flightradar24(航班雷達24小時)近期被北京當局認定涉嫌對外輸送「重要航空數據」，對軍機飛行構成威脅，涉及間諜行為，因此在中國遭禁止提供下載。

中國「反間諜法」在11月1日實施屆滿7周年，央視10月31日為此製播節目，提到上述被認定為「間諜行為」的情節。雖未直接點名，但明顯是在指涉Flightradar24。

央視節目提到，2020年中國安全機關發現，多個境外機構開設網站及利用社交平台，向中國航空迷提供接收數據設備、共享訊息數據及終身高級會籍為「餌誘」，以招募義工「蒐集相關數據」，並向境外輸送。

一名被標註為「攝影愛好者」的李姓男子在受訪時聲稱，他因為好奇及受到上述條件引誘而報名義工，並收到相關設備。直到自己探測到一架外國軍機後，大感詫異，自認為涉及「訊息洩露隱患」，就將設備拆除。

自由亞洲電台報導，上述設備是Flightradar24向會員提供的ADS_B，用法是將其放置在窗邊，以監測及蒐集半徑300多公里內的飛行數據，並傳送給境外這家app（應用程式）業者。

但中國當局研究認為，境內若設置約300個ADS_B，就可監測全國空域的飛機訊號，民航機及軍機的資訊都一覽無遺。而北京市國家安全局則聲稱，這將對軍機構成直接威脅，因為軍機執行特殊任務，暴露行蹤會直接導致失敗，後果「不可估量」。對軍事安全及航空領域安全構成直接威脅。

這項節目提到，中國相關部門已展開調查，撿獲數百個違規設備，同時依法暫時查扣航空迷的設備，並進行「嚴肅批評教育」。

Flightradar24在2006年創立於瑞典，可提供即時航班詳細飛行情況，包括航班基本資料、飛行軌跡、高度及空速等，在全球航空迷、專業人士及媒體圈內被廣為使用。雖然無法在中國網路平台下載，但它在中國境內仍有不少使用者。

中國 間諜 北京

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