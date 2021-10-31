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視訊參與G20 習近平譴責搞小團體、以意識形態劃線

中國新聞組／北京31日電
中國國家主席 習近平出席二十國集團領導人第十六次峰會第一階段會議併發表重要講話。（新華社）
中國國家主席 習近平出席二十國集團領導人第十六次峰會第一階段會議併發表重要講話。（新華社）

中國國家主席習近平30日以視訊參加20國集團（G20）領導人第16次峰會。習近平說，G20應該合力挖掘創新增長潛力，在充分參與、廣泛共識基礎上制定規則，為創新驅動發展營造良好生態。人為搞「小圈子」，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。

一連兩天的20國集團峰會30日在義大利揭幕，習近平沒有親身與會，由國務委員兼外長王毅以特別代表身份出席。

新華社報導，習近平在G20領導人第16次峰會第一階段會議致詞表示，中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入「數字經濟夥伴關係協定」，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。

他說，G20要共擔數字時代的責任，加快新型數字基礎設施建設，促進數位技術同實體經濟深度融合，幫助發展中國家消除「數字鴻溝」。中方已經提出「全球資料安全倡議」，可以共同探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數位治理國際規則，積極營造開放、公平、公正、非歧視的數位發展環境。

習近平也指出，新冠肺炎疫情給世界經濟帶來的影響複雜深遠，應該對症下藥、標本兼治。加強宏觀經濟政策協調，保持政策的連續性、穩定性、可持續性。主要經濟體應該採取負責任的宏觀經濟政策，避免對發展中國家的負面外溢影響，維護國際經濟金融體系穩健運行。

習近平在昨天的講話中亦強調「和諧共生，綠色永續」，呼籲20國集團秉持「共同但有區別的責任原則」，推動全面落實應對氣候變化《巴黎協定》。

他說，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。「我們將踐信守諾，攜手各國走綠色、低碳、可持續發展之路。」

「萬村通」項目是2015年中非合作論壇約翰內斯堡峰會提出的中非人文領域合作舉措之...
「萬村通」項目是2015年中非合作論壇約翰內斯堡峰會提出的中非人文領域合作舉措之一，旨在為非洲1萬個村莊接入衛星數字電視信號。圖為技術人員在烏干達中部瓦基索區的布韋倫加村安裝調試數字電視設備。（新華社）

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