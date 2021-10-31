視訊參與G20 習近平譴責搞小團體、以意識形態劃線
中國國家主席習近平30日以視訊參加20國集團（G20）領導人第16次峰會。習近平說，G20應該合力挖掘創新增長潛力，在充分參與、廣泛共識基礎上制定規則，為創新驅動發展營造良好生態。人為搞「小圈子」，甚至以意識形態劃線，只會製造隔閡、增加障礙，對科技創新有百害而無一益。
一連兩天的20國集團峰會30日在義大利揭幕，習近平沒有親身與會，由國務委員兼外長王毅以特別代表身份出席。
新華社報導，習近平在G20領導人第16次峰會第一階段會議致詞表示，中國高度重視數字經濟國際合作，已經決定申請加入「數字經濟夥伴關係協定」，願同各方合力推動數字經濟健康有序發展。
他說，G20要共擔數字時代的責任，加快新型數字基礎設施建設，促進數位技術同實體經濟深度融合，幫助發展中國家消除「數字鴻溝」。中方已經提出「全球資料安全倡議」，可以共同探討制定反映各方意願、尊重各方利益的數位治理國際規則，積極營造開放、公平、公正、非歧視的數位發展環境。
習近平也指出，新冠肺炎疫情給世界經濟帶來的影響複雜深遠，應該對症下藥、標本兼治。加強宏觀經濟政策協調，保持政策的連續性、穩定性、可持續性。主要經濟體應該採取負責任的宏觀經濟政策，避免對發展中國家的負面外溢影響，維護國際經濟金融體系穩健運行。
習近平在昨天的講話中亦強調「和諧共生，綠色永續」，呼籲20國集團秉持「共同但有區別的責任原則」，推動全面落實應對氣候變化《巴黎協定》。
他說，中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。「我們將踐信守諾，攜手各國走綠色、低碳、可持續發展之路。」
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