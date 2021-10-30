我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

2天致電5元首 習近平密集電話外交談「合作」

中國新聞組／北京30日電
中國國家主席習近平將以視訊出席G20峰會，圖為他日前在北京以視訊出席聯合國會議。(新華社)
中國國家主席習近平將以視訊出席G20峰會，圖為他日前在北京以視訊出席聯合國會議。(新華社)

中國國家主席習近平已長達684天沒有出國訪問，也不出席本月底在義大利舉行的G20峰會，引發國際關注與討論。與此同時，習近平近來則是密集展開「電話外交」，本月26、27日兩天內就分別致電巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、法國、烏茲別克、赤道幾內亞等五國領袖聚焦「合作」，29日再同英國首相強生通了電話。

習近平上一次出訪是去年1月17日前往緬甸進行國事訪問，隨後新冠肺炎疫情就爆發，而最早傳出疫情的武漢也在1月23日宣布封城。儘管過去一年多習近平都未曾踏出國門，但仍頻繁透過視訊出席各種國際會議，並以電話或視訊與各國領袖對話。

根據中國外交部發布的消息，習近平10月26日分別與巴基斯坦總理伊姆蘭．汗、巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩、法國總統馬克宏通電話；10月27日，又分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫、赤道幾內亞總統奧比昂通電話。

央視網指出，習近平兩天時間、五通電話，均聚焦「合作」這個關鍵詞。

26日，習近平與巴基斯坦總理通電話時表示，中方將繼續為巴方抗擊新冠肺炎疫情提供支持，高質量共建中巴經濟走廊，推進農業、數字經濟、社會民生等領域合作。

在巴布亞紐幾內亞總理通電話時，習近平指出，中方願繼續向巴紐提供不附加任何政治條件的經濟技術援助，共同努力加強減貧、資源保護和利用等領域交流合作，推動共建「一帶一路」合作取得更多成果。

在與法國總統馬克宏通電話時，習近平指出，中方高度重視發展中法關係，中法應鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。中方願同法方繼續開展生物多樣性保護合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作。

習近平還致電烏茲別克總統及赤道幾內亞總統，他29日再與英國首相強生通了電話。

自由亞洲電台報導，習近平在通話中強調，中英貿易投資克服疫情影響逆勢增長，再次證明中英合作互利共贏。他希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。

強生則表示，中英雙方有很多共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作。

英國首相府發表聲明稱，強生在談話中還提及英國對香港民主衰微、新疆人權問題感到擔憂。

習近平 幾內亞 疫情

上一則

雲南瑞麗封控居民反彈 官月發600元想解民怨

下一則

限韓令發威… 「魷魚遊戲」在中國網購平台也禁搜

延伸閱讀

習近平與英國首相通電話 呼籲保持良好溝通、加強合作

習近平與英國首相通電話 呼籲保持良好溝通、加強合作
澳洲前總理：北京早晚有動作 台海情勢嚴峻

澳洲前總理：北京早晚有動作 台海情勢嚴峻
拜登第二次外訪出席2峰會 主打「團結抗中」

拜登第二次外訪出席2峰會 主打「團結抗中」
習近平視訊參加G20峰會 2天致電5國元首談這件事

習近平視訊參加G20峰會 2天致電5國元首談這件事

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石