2天致電5元首 習近平密集電話外交談「合作」

中國國家主席習近平將以視訊出席G20峰會，圖為他日前在北京以視訊出席聯合國會議。(新華社)

中國國家主席習近平 已長達684天沒有出國訪問，也不出席本月底在義大利舉行的G20峰會，引發國際關注與討論。與此同時，習近平近來則是密集展開「電話外交」，本月26、27日兩天內就分別致電巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞 、法國、烏茲別克、赤道幾內亞等五國領袖聚焦「合作」，29日再同英國首相強生通了電話。

習近平上一次出訪是去年1月17日前往緬甸進行國事訪問，隨後新冠肺炎疫情 就爆發，而最早傳出疫情的武漢也在1月23日宣布封城。儘管過去一年多習近平都未曾踏出國門，但仍頻繁透過視訊出席各種國際會議，並以電話或視訊與各國領袖對話。

根據中國外交部發布的消息，習近平10月26日分別與巴基斯坦總理伊姆蘭．汗、巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩、法國總統馬克宏通電話；10月27日，又分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫、赤道幾內亞總統奧比昂通電話。

央視網指出，習近平兩天時間、五通電話，均聚焦「合作」這個關鍵詞。

26日，習近平與巴基斯坦總理通電話時表示，中方將繼續為巴方抗擊新冠肺炎疫情提供支持，高質量共建中巴經濟走廊，推進農業、數字經濟、社會民生等領域合作。

在巴布亞紐幾內亞總理通電話時，習近平指出，中方願繼續向巴紐提供不附加任何政治條件的經濟技術援助，共同努力加強減貧、資源保護和利用等領域交流合作，推動共建「一帶一路」合作取得更多成果。

在與法國總統馬克宏通電話時，習近平指出，中方高度重視發展中法關係，中法應鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。中方願同法方繼續開展生物多樣性保護合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作。

習近平還致電烏茲別克總統及赤道幾內亞總統，他29日再與英國首相強生通了電話。

自由亞洲電台報導，習近平在通話中強調，中英貿易投資克服疫情影響逆勢增長，再次證明中英合作互利共贏。他希望英方尊重事實，全面客觀看待中國發展道路和制度。

強生則表示，中英雙方有很多共識和共同利益，雙方需要加強坦誠對話、友好合作。英方願同中方深化經貿、教育、清潔能源等領域合作，歡迎中國企業赴英投資合作。

英國首相府發表聲明稱，強生在談話中還提及英國對香港民主衰微、新疆人權問題感到擔憂。