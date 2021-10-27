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應約葉倫再通話 劉鶴強調建設性、促美撤加徵關稅

記者羅印冲、戴瑞芬／北京27日電
中國國務院副總理劉鶴（右）26日上午與美國財政部長葉倫（左）舉行視頻通話。(美聯社)
中國國務院副總理劉鶴（右）26日上午與美國財政部長葉倫（左）舉行視頻通話。(美聯社)

中國國務院副總理劉鶴26日應約與美國財政部長葉倫視訊通話，雙方針對總體經濟形勢與合作，進行「務實、坦誠、建設性的交流」，這是兩人約四個月來第二度通話，其中北京盼美國撤銷加徵關稅和制裁，更是在一個月內兩度喊話。外界認為，中美此次通話有溝通但沒結果。

雙方聲明看出美中都想展現溝通管道穩定，並為日後的貿易安排鋪路。中方聲明指出，在世界經濟復甦的關鍵時刻，美中雙方都認為，針對宏觀經濟政策加強溝通協調十分重要，中方再度表達對美國關稅與制裁、及中國企業所受待遇的看法。劉鶴並促美方撤銷加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切，雙方同意繼續保持溝通，預料將成為下階段雙方經貿攻防焦點。

這不是北京首度向美方要求取消加徵關稅。本月九日，劉鶴在與美國貿易代表戴琪舉行視訊通話時，也曾向戴琪就「取消美國對中國加徵關稅和制裁」進行交涉。

據央視屬名文章評論，中美關鍵時刻再通話，相比上通電話強調的「務實」，這次則偏重「建設性」。央視認為，即將召開的G20峰會和格拉斯哥氣候變化大會，不少多邊大事，需要中美兩國的共同協調合作，所以「建設性」一詞很重要。

央視提出，關稅對美國的傷害早已是共識，美國國家經濟研究局的多份報告數據顯示，加徵關稅導致美國消費者家庭實際收入每月損失約14億美元。美國國內呼籲取消對華加徵關稅的聲量也越來越大。

央視表示，上次與戴琪的通話，中方就取消加徵關稅和制裁進行了交涉。評論對美示警說，公平，是合理的要求，製造不公平，傷害的可能是自己。

央視更指出，葉倫說過，「不是中國需要我們，是我們需要中國。」美國製造業現在只占美國GDP總量的10.83%，再加上供應鏈遭遇瓶頸、勞動力嚴重不足，解決這些問題，離不開中美合作。沒有哪個國家能在質量、數量、品種三方面同時滿足美國需要，除了中國，美國該順時作出有「建設性」的選擇。

中國經濟日報旗下公眾號「陶然筆記」也認為，這次通話表明美中經貿團隊保持穩定的溝通接觸，且經貿溝通將更加廣泛深入。

「陶然筆記」指出，從兩個觀察點可看出美中經貿交流正重回「務實」路線。首先，相較於6月時的通話，中方這次聲明從上回的「坦誠、務實、建設性的交流」，變成「務實、坦誠、建設性的交流」，這個順序變動強調務實是雙方溝通基調的關鍵字；另一關注點是中方聲明再度提及「宏觀政策溝通協調」，是去年8月25日的經貿交流以來再度提起，說明美中關係正朝正軌回擺。

美國 關稅 中國

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