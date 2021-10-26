習近平視訊聯合國秘書長 促大國相互尊重

國家主席習近平25日在北京人民大會堂以視頻方式會見聯合國秘書長古特雷斯。（新華社）

中國 國家主席習近平25日上午在北京人民大會堂以視訊會晤聯合國 秘書長古特瑞斯，他強調，世界上只有一個體系、一個秩序、一套規則，任何國家都應該在這個框架內行事，不能自行其是、另搞一套。大國應該相互尊重、和平共處、互利共贏，這符合國際社會共同利益。

據央視網，習近平表示，歷史一再證明，無論一個國家多麼強大，都無法靠霸權左右別國，更不可能主宰世界。面對地區焦點問題，必須遵循聯合國憲章宗旨和原則，尊重當事國人民意願，致力於通過政治手段來解決。

習近平指出，當前，新冠肺炎疫情對各國尤其是發展中國家發展和民生造成嚴重衝擊和影響。「團結抗疫和復甦經濟，兩手都要抓，兩手都要硬」。要加大向發展中國家提供抗疫援助力度，在全球範圍內公平合理分配疫苗 ，讓疫苗真正成為全球公共產品。

習再度承諾減少碳排放。他說，各國應該積極落實應對氣候變化「巴黎協定」，遵循共同但有區別的責任原則，履行好各自減排責任，同時幫助發展中國家加快經濟轉型。中方宣布為應對全球氣候變化自主採取舉措，「我們將說到做到」。中方將支持發展中國家生物多樣性保護事業。

習強調，中國與聯合國合作50年，很重要的一條經驗，就是要始終如一堅守聯合國理想，堅定不移走多邊主義道路，誠心誠意為世界和平與發展作出貢獻。中國願繼續同世界各國一道，團結在聯合國旗幟下，推動構建人類命運共同體。

根據中方發布內容，古特瑞斯表示，50年前的今天，中華人民共和國恢復在聯合國的合法席位，「這是正義的一天」。中國發展給世界帶來機遇。聯合國高度讚賞中方為消除貧困、應對全球氣候變化、生物多樣性保護以及推動新冠肺炎疫苗成為全球公共產品發揮的關鍵作用。世界應遵循所有國家都接受的準則，通過對話溝通解決爭端。習提出全球發展倡議對促進全球平等和平衡可持續發展具有重要積極意義，聯合國完全支持，願同中方加強合作。