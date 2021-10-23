出席入聯合國50年紀念會 習近平料提涉台主張

中國國家主席習近平將於10月25日在北京出席「中華人民共和國」恢復聯合國合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。（取材自新華網）

外交部發言人華春瑩22日宣布，中國國家主席習近平將於10月25日在北京 出席「中華人 民共和國」恢復聯合國 合法席位50周年紀念會議並發表重要講話。10月25日也是「台灣光復節」，北京涉台智庫人士日前透露，習近平當天或對涉台問題再度提出明確主張。

今年9月8日，國務委員兼外長王毅在北京以視訊方式出席紀念「中華人民共和國」恢復聯合國合法席位50周年研討會並講話。

王毅當時表示，1971年，第26屆聯合國大會以壓倒多數通過第2758號決議，決定恢復「中華人民共和國」在聯合國的一切合法權利。50年來，中國以實際行動踐行聯合國憲章宗旨和原則，成為世界和平的重要建設者、全球發展的最大貢獻者、國際秩序的堅定維護者。

王毅還表示，世界正處在新的歷史十字路口，國際社會比以往任何時候都更加需要聯手應對挑戰、實現共同發展。此外，中國還將發行「中華人民共和國恢復在聯合國合法席位50周年」紀念郵票。

「中華人民共和國」於1971年10月25日恢復在聯合國的席位。當天晚上，聯合國大會第26屆會議就「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」進行表決。大會以76票贊成、35票反對、17票棄權的結果，通過了阿爾巴尼亞、阿爾及利亞等23個國家聯合提出的提案。

報導指出，北京涉台智庫人士日前透露，蔡英文總統「雙十」談話提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」主張，中國大陸有意在10月25日「台灣光復節」當天，對涉台問題再度提出明確主張。