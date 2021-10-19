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航天器試驗被傳極音速導彈 中媒：甩五角大廈耳光

中國新聞組／北京19日電
中國被傳試射一枚可以攜帶核彈頭的的極音速導彈。（取材自環球網）
中國被傳試射一枚可以攜帶核彈頭的的極音速導彈。（取材自環球網）

英國金融時報披露「中國於8月試射一枚可以攜帶核彈頭的的極音速導彈」後，中國外交部發言人趙立堅18日澄清表示，這不過是「例行的航天器試驗」，用於驗證航天器可重複使用技術。官媒更指出，關於中國航天的事，從來都是「話少事大」。

來源：YouTube

中國官媒環球時報旗下「樞密院十號」發文表示，中國官方的正面回應，顯然是又給了五角大廈一記耳光，原本美國官員就已經向「金融時報」坦承，美國耗資巨大的反導預警系統「防不住中國的極音速導彈」，結果中國發射的根本就不是什麼極音速導彈，而是驗證可重復使用技術的航天器。搞了半天，美軍連中國送上軌道的到底是什麼東西都搞錯，難怪美國情報官員最近接連發出驚嘆了。

「樞密院十號」指出，中國航天的事情，從來都是「話少事大」。從趙立堅表態裡透露的些許信息，也能揭開中國這次發射航天器的部分神祕面紗。

趙立堅表示，此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術，這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式。世界上有多家公司都開展了類似實驗，航天器返回前分離的是航天器配套裝置，將在隕落大氣層的過程中燒毀解體，落於公海海域。中國將和世界各國一道為和平利用空間造福人類共同努力。

「樞密院十號」表示，趙立堅並沒有否認「金融時報」所描述的「該航天器極音速環球飛行」，只是確認試驗的目的是驗證可重複使用技術，為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式，而且已經有其他國家進行過類似試驗。

「樞密院十號」強調，美國20多年前提出的可重複使用的空天飛機構想，被NASA主動放棄，現在卻在中國航天人手裡一步步變為現實。專家還注意到，趙立堅在講話裡提到的是「例行的航天器試驗」，顯然，中國此前已經進行過這樣的試驗，而且未來還將繼續進行下去。

同樣是可重複使用的航天器技術，被10多年前的NASA棄如敝履，甚至只有轉化為軍用才能得以保存下來，在如今的五角大樓眼裡更是「執行核打擊的極音速導彈」，而在中國航天看來，卻是「為人類和平利用太空提供便捷廉價的往返方式」。

中國 趙立堅 美國

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