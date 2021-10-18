30中國留學生F-1簽證失效 遭美高校「強硬勸退」

因未按時提交材料，美國紐約大學布法羅分校至少30名中國留學生F-1簽證失效，圖為示意圖。(取材自環球時報)

因未按時提交必要材料，美國紐約州 立大學布法羅分校至少30名中國籍留學生F-1簽證失效，開學僅一個月就面臨被驅離的尷尬境地。據留學行業反映，這起事故可能是美國單一高校最大規模的「集體勸退」。日前，中國駐紐約總領事館已經介入協調。

環球時報引述國際教育新聞「Pie News」報導，當地時間9月28日，一些學生接到該校國際生服務處警告郵件，通知由於收信人未能及時向校方提交I-94表格副本，校方已不再認可他們的留學生身份，意即這些學生的F-1簽證即日起失效。

根據學校規章，國際生須在報到30日內提交這份文件，校方認為取消他們身份的處理辦法合情合理。

事發後，涉事學生急忙聯絡留學生服務處的負責人，在一場視頻會議上請求校方重新恢復他們的身份。但校方指出留學生在報到前既未參加相關的在線會議，也未閱讀校方發布的內部資訊。

經證實，這些中國學生的留學身份已經失效、且無法逆轉，這意味著他們在美國已處於「非法滯留」狀態，必須盡快離境。他們之後只能在條件允許的情況下以在線方式進行學習，而該校很多課程並沒有提供網絡教學。

有學生自嘲道，自己之前的努力只換得了一張美國的「校園生活體驗月卡」。有報導稱不止中國留學生 ，該校有印度留學生也遇到相同的情況。

目前在紐約工作、曾在美國讀本科和研究生的姚同學表示，「從未聽說過哪所學校要求I-94表」，甚至留學中介和學校的國際部門可能都會忽略這份材料。另外也有同學表示，涉事學生很多人反映根本沒有收到過學校的郵件提醒。

報導指出，美國國際教育工作者協會（NAFSA）下屬的中國會員集團致信該校領導層，一方面承認涉事學生確實該為此事承擔部分責任，但另一方面也建議該校重新斟酌一下現行規章，盡快恢復受影響學生的身份。

中國駐紐約總領事館近日也與布法羅分校及其國際生服務處聯繫，但並未得到即時回應。總領館方面提醒中國學生要遵守當地學校的規章制度，注意保護個人的合法居留身份，並建議留學生養成檢閱郵件的習慣，及時、耐心並小心地關注地方訊息。