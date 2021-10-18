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台灣「漢光兵推」擊敗解放軍 陸媒：你們高興就好

中國新聞組／北京18日電
台灣漢光37號演習兵棋推演以「複合式兵推」模式，進行紅藍兩軍攻防。(記者洪哲政／攝影)
台灣漢光37號演習兵棋推演以「複合式兵推」模式，進行紅藍兩軍攻防。(記者洪哲政／攝影)

台海兩岸軍力差距日益明顯，但在台軍「漢光37號電腦兵推」中，解放軍卻一次又一次遭到失敗，脫離實際的兵推結果引發各方評擊。中國大陸官媒環球時報旗下「樞密院十號」發文嘲諷「自欺欺人的把戲，台軍你們高興就好」。

台軍「漢光37號電腦兵推」儘管是模擬當前最嚴苛條件，但台軍仍在解放軍首波攻擊中完成最佳的戰力保存及兵力移轉；而且解放軍在大陸沿海集結地面部隊，準備進行海、空聯合登台攻擊階段，台軍摧毀大陸機場與集結兵力，擊沉解放軍兩棲登陸船團，導致解放軍無法繼續執行攻台軍事行動。

台灣媒體稱，這也是台軍實施電腦兵推以來首度大勝，讓解放軍「犯台失敗」。但這種脫離實際的兵推結果引發民間嘲諷浪潮。

台灣國防部發言人史順文17日強調，漢光演習兵棋推演屬訓練功能，主要是希望通過推演過程獲得未來實兵方面的參考依據，「並沒有勝負之分」。

「樞密院十號」寫道，這個奇葩的結果實在是讓台軍難以下台。按照漢光兵推的慣例，通常由參謀總長率領藍軍充當台軍負責防禦，國防大學扮演紅軍承擔解放軍攻擊的假想敵。優勢明顯的解放軍竟然遭遇首次大敗，如果這不是藍軍作弊，那就只能說明台灣國防大學實在太菜了。

「樞密院十號」稱漢光兵推中，台軍許多數據的設置嚴重違背常識。以2005年推演為例，台軍一艘驅逐艦以100%的命中率擊落16架解放軍戰機、一艘潛艇連續擊沉7艘解放軍主力艦艇就非常不合常理。2020年的漢光兵推中，占據優勢的紅軍被藍軍以「奇襲」方法擊退，但何種奇襲方法並沒有對外公布。

解放軍 台灣 國防部

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