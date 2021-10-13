美英澳組AUKUS安全聯盟 環時：美軍要獵殺中潛艇

美國海軍官員透露，美軍正著手設計下一代攻擊型核潛艇。圖為2018年「康乃狄克」號返回母港。（取材自環球時報）

美英澳於9月15日聯合建立的「AUKUS 安全聯盟」，因計畫向澳洲出口攻擊型核潛艇，備受關注。據美國 海軍官員透露，五角大樓已開始做準備，美軍正著手設計下一代攻擊型核潛艇，號稱是「終極水下捕食者」。中國 官媒環球網刊文以「美軍要獵殺中國潛艇？」為題，分析美軍以核潛艇「抗中」的戰略目的。

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環球網報導，美國將中國視為「最大的戰略競爭對手之一」，目前美中競爭日益激烈，所以美國海軍官員認為，未來的核潛艇目標很明確。那就是「在亞太海域擊敗中國海軍」。

環球網分析，「AUKUS安全聯盟」這個模式已經被華盛頓政治菁英認為能夠有效應對「中國在印太地區的軍事能力擴張」，所以未來不排除美國會複製這個模式，向其他盟友出口攻擊型核潛艇，以「水下狼群」戰術來包圍、遏制中國。

不久前，在南海發生神秘「碰撞事件」的，就是「海狼」級攻擊型核潛艇中的「康乃狄克號」。「海狼」級核潛艇是在上世紀80年代設計的，當時打造「海狼」的目標是對抗日益先進的蘇聯核潛艇艦隊。「海狼」級直到現在，仍被認為是美國海軍現有武器中性能最強大的核動力攻擊潛艇。也是有史以來最安靜的潛艇之一，是裝備最齊全的攻擊潛艇。

環球網指出，按照美國以往的套路，出口給盟友的一般都不是最頂級的武器，真正最先進的武器，美國都是握在自己手裡，當做對盟友的「誘餌」。根據美國海軍人員透露，他們計畫從美軍現有的幾種核潛艇中汲取必要的設計元素，集合前幾代核潛艇的優勢，然後形成一款各方面非常全面、沒有突出弱點的「水下殺手鐧」。

在美國海軍剛剛發布的新戰略指南中，破天荒地首次承認「中國和美國的海軍軍力旗鼓相當」。美國海軍部長布雷斯韋特強調，必須保持美國海軍力量的優勢，強化美軍戰備。

香港「南華早報」最新刊登了一篇題為「水下武器競賽：中國與奧庫斯，正在加深的潛艇對抗」文章。這篇文章就點出了，中美在亞太海域以潛艇為主要平台的「水下角力」已經展開。

環球網報導，根據中國軍事專家分析，美國一直希望自己的核潛艇技術，無論是攻擊型還是戰略導彈型，都要比其他國家要領先一代到兩代，這樣的話，美國的軍事優勢就比較明顯。包括現在要打造的「三合一」新型的核潛艇，既可以攜載戰略導彈，也可以攜載巡航導彈，還可以攜載高超音速導彈。

美國要達到的就是讓自己的海軍，尤其是水下的作戰能力，能夠達到最強。而從美軍的角度來講，五角大樓已經把中俄作為自己的最主要的對手，必須要把中俄的武器裝備作為自己瞄准的主要目標，所以需要打造更先進的核潛艇來對抗中國跟俄羅斯。

中國軍事專家認為，當美國要想攻擊中俄時，必須要考慮遭到報復的代價究竟是什麼。美軍的參聯會副主席海騰上將就指出，美國和中俄開戰，那是地球的末日，這場衝突沒有贏家。