我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

美英澳組AUKUS安全聯盟 環時：美軍要獵殺中潛艇

中國新聞組／北京13日電
美國海軍官員透露，美軍正著手設計下一代攻擊型核潛艇。圖為2018年「康乃狄克」號返回母港。（取材自環球時報）
美國海軍官員透露，美軍正著手設計下一代攻擊型核潛艇。圖為2018年「康乃狄克」號返回母港。（取材自環球時報）

美英澳於9月15日聯合建立的「AUKUS安全聯盟」，因計畫向澳洲出口攻擊型核潛艇，備受關注。據美國海軍官員透露，五角大樓已開始做準備，美軍正著手設計下一代攻擊型核潛艇，號稱是「終極水下捕食者」。中國官媒環球網刊文以「美軍要獵殺中國潛艇？」為題，分析美軍以核潛艇「抗中」的戰略目的。

來源：YouTube

環球網報導，美國將中國視為「最大的戰略競爭對手之一」，目前美中競爭日益激烈，所以美國海軍官員認為，未來的核潛艇目標很明確。那就是「在亞太海域擊敗中國海軍」。

環球網分析，「AUKUS安全聯盟」這個模式已經被華盛頓政治菁英認為能夠有效應對「中國在印太地區的軍事能力擴張」，所以未來不排除美國會複製這個模式，向其他盟友出口攻擊型核潛艇，以「水下狼群」戰術來包圍、遏制中國。

不久前，在南海發生神秘「碰撞事件」的，就是「海狼」級攻擊型核潛艇中的「康乃狄克號」。「海狼」級核潛艇是在上世紀80年代設計的，當時打造「海狼」的目標是對抗日益先進的蘇聯核潛艇艦隊。「海狼」級直到現在，仍被認為是美國海軍現有武器中性能最強大的核動力攻擊潛艇。也是有史以來最安靜的潛艇之一，是裝備最齊全的攻擊潛艇。

環球網指出，按照美國以往的套路，出口給盟友的一般都不是最頂級的武器，真正最先進的武器，美國都是握在自己手裡，當做對盟友的「誘餌」。根據美國海軍人員透露，他們計畫從美軍現有的幾種核潛艇中汲取必要的設計元素，集合前幾代核潛艇的優勢，然後形成一款各方面非常全面、沒有突出弱點的「水下殺手鐧」。

在美國海軍剛剛發布的新戰略指南中，破天荒地首次承認「中國和美國的海軍軍力旗鼓相當」。美國海軍部長布雷斯韋特強調，必須保持美國海軍力量的優勢，強化美軍戰備。

香港「南華早報」最新刊登了一篇題為「水下武器競賽：中國與奧庫斯，正在加深的潛艇對抗」文章。這篇文章就點出了，中美在亞太海域以潛艇為主要平台的「水下角力」已經展開。

環球網報導，根據中國軍事專家分析，美國一直希望自己的核潛艇技術，無論是攻擊型還是戰略導彈型，都要比其他國家要領先一代到兩代，這樣的話，美國的軍事優勢就比較明顯。包括現在要打造的「三合一」新型的核潛艇，既可以攜載戰略導彈，也可以攜載巡航導彈，還可以攜載高超音速導彈。

美國要達到的就是讓自己的海軍，尤其是水下的作戰能力，能夠達到最強。而從美軍的角度來講，五角大樓已經把中俄作為自己的最主要的對手，必須要把中俄的武器裝備作為自己瞄准的主要目標，所以需要打造更先進的核潛艇來對抗中國跟俄羅斯。

中國軍事專家認為，當美國要想攻擊中俄時，必須要考慮遭到報復的代價究竟是什麼。美軍的參聯會副主席海騰上將就指出，美國和中俄開戰，那是地球的末日，這場衝突沒有贏家。

美國 中國 AUKUS

上一則

美潛艦在南海撞上黃花魚箱網? 中專家這麼說

下一則

新疆棉風波未息 胡明軒代言Adidas 被酸「跪族籃孩」

延伸閱讀

重申一中政策 美國防部：促北京和平解決兩岸分歧

重申一中政策 美國防部：促北京和平解決兩岸分歧
議員投書籲國會 抗中護台不應讓拜登綁手綁腳

議員投書籲國會 抗中護台不應讓拜登綁手綁腳
遭爆護航中國 美國仍力挺喬治艾娃留任IMF總裁

遭爆護航中國 美國仍力挺喬治艾娃留任IMF總裁
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

熱門新聞

翁帆（右二）與楊振寧（右三）三子遊三峽，左起楊光宇、楊又禮、楊光諾，右為侄子楊鐳。（取材自金牌娛樂微博）

翁帆與楊振寧3子女合照罕見曝光 「一家五口」笑開懷

2021-10-06 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
圖為美軍「海狼」級核動力潛艦「康乃狄克號」2016年底資料照。(美聯社)

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

2021-10-09 03:19
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手