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打擊網企 中國再鍘壟斷 美團「二選一」開罰34億

記者賴錦宏呂佳蓉／北京9日電
根據中國「反壟斷法」，美團被重罰34億4200萬元人民幣。（中新社）
根據中國「反壟斷法」，美團被重罰34億4200萬元人民幣。（中新社）

中國打擊網路大企業又出重手。中國國家市場監管總局4月依據中國「反壟斷法」，對美團在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場，濫用市場支配地位行為立案調查。市場監管總局8日依法認定美團「二選一」壟斷，將罰款34億4200萬元（人民幣，下同，約5340萬美元）。

中國人民銀行行長易綱表示，將繼續遏制互聯網平台公司的壟斷行為。（中新社）
中國人民銀行行長易綱表示，將繼續遏制互聯網平台公司的壟斷行為。（中新社）

中國人民銀行行長易綱表示，將繼續採取措施，遏制互聯網平台公司的壟斷行為，將會繼續與反壟斷部門合作，打擊壟斷。美團8日對此回應，表示會誠懇接受行政處罰決定，以此為戒，依法合規經營，杜絕「二選一」（合作餐廳選擇美團後，不能再選擇與其他外賣平台合作）。

報導稱，經過調查，2018年以來，美團濫用在中國境內網路餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，促使平台內商家與其簽訂獨家合作協議，以收取獨家合作保證金和數據、算法等技術手段，採取多種懲罰性措施，確保實行「二選一」；妨礙市場資源自由流動，損害平台內商家和消費者的權益，構成「反壟斷法」禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

考慮美團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，市場監管總局8日作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，全額退還獨家合作保證金12.89億元（約2億美元），並處以其2020年中國境內銷售額1147.48億元3%的罰款，計34.42億元。

美團8日對此回應，他們收到國家市場監督管理總局對美團作出的行政處罰決定，表示會誠懇接受，堅決落實，按照「行政處罰決定書」和「行政指導書」全面深入自查整改，杜絕「二選一」，切實履行社會責任，更好地服從和服務於經濟社會發展大局。

據彭博報導，易綱指出，要加強對消費者隱私和數據安全的保護，積極應對算法歧視和其他新形式的反競爭行為。人行將繼續加強對支付行業的監管，要求包括個人信息業務在內的所有金融服務獲得監管許可。

中國 歧視 隱私

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