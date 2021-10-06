美維持加徵關稅 環時：美應用非貿易戰手段與中商談

美國貿易代表戴琪4日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講。(CSIS影片截圖)

美國 貿易代表戴琪 4日演講，首次闡述拜登政府對華貿易政策願景，她提到，美方無意「激化」與中國 的貿易緊張局勢，卻表示美國仍決定維持加徵關稅。專家分析，現在美國因為疫情等原因經濟指標不景氣，通貨膨脹高企，美國當務之急更需要與中國加強合作而非施壓；環時社評則聲稱，「美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題了」。

外界關注，戴琪指出美國將努力在不同的基礎上與中國「重新掛鉤」，而非「脫鉤」。針對戴琪對中國貿易策略硬中帶軟的談話，紐約時報指出，這些重點暗示拜登政府的對中貿易政策將維持「對抗」立場；華爾街日報則認為，戴琪所提出的對中政策主要仍植基於前總統川普的對中貿易政策，只是「輕量版的川普政策」，目前看來拜登政府的對中新政策只有「談判」，原因可能是拜登政府當前的優先要務，為讓中國在下月的氣候峰會上承諾擴大減碳。

戴琪發表對中貿易政策談話後，中國官方及大小官媒一直靜默，沒有正式表態，僅有環時以「美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題了」為題，發表評論。

環時評論宣稱，根據貿易公平互利原則，中美貿易很多具體事項是可進行調整的，針對智慧財產權、投資及美方的貿易平衡訴求，中方「都做了相應努力」。然而，美國要「動中國的根基」，阻止中國制定發展科技創新能力的規畫，改變中國有利於提升競爭力的國家政策，中方「絕不會答應」。

評論又說，川普政府2018年發動全面對中貿易戰，試圖「一舉壓垮中國，改變中國」的基本經濟政策，甚至迫使中國修改基本經濟制度。而恰是這些制度和政策「成就了中國經濟的高速增長，重塑了中國民生，也推動了中國的快速崛起」。

評論最後聲稱，中美貿易戰持續三年半多，中國經濟「非但未被削弱，反而在與美國的規模對比中又向前跨了一步。中國人民信心更足了，後勁不斷增強」。中方清楚，這一切是「美國考慮用非貿易戰脅迫方式與中國共商解決問題的基礎」。

針對中美經貿關係，北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇強調：「所謂的『重新掛鉤』，表明既不脫鉤，也非維持現狀，而是在新的規則基礎之上，發展出更為平衡的中美經貿關係。這也反映出中美經貿關係的重要性，反映出中美之間的經濟高度相互依賴，同時這一提法也兼顧到美國國內不同利益團體，對中美經貿的不同期望。」