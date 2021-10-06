我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

美維持加徵關稅 環時：美應用非貿易戰手段與中商談

中國新聞組／北京6日電
美國貿易代表戴琪4日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講。(CSIS影片截圖)
美國貿易代表戴琪4日在華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講。(CSIS影片截圖)

美國貿易代表戴琪4日演講，首次闡述拜登政府對華貿易政策願景，她提到，美方無意「激化」與中國的貿易緊張局勢，卻表示美國仍決定維持加徵關稅。專家分析，現在美國因為疫情等原因經濟指標不景氣，通貨膨脹高企，美國當務之急更需要與中國加強合作而非施壓；環時社評則聲稱，「美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題了」。

外界關注，戴琪指出美國將努力在不同的基礎上與中國「重新掛鉤」，而非「脫鉤」。針對戴琪對中國貿易策略硬中帶軟的談話，紐約時報指出，這些重點暗示拜登政府的對中貿易政策將維持「對抗」立場；華爾街日報則認為，戴琪所提出的對中政策主要仍植基於前總統川普的對中貿易政策，只是「輕量版的川普政策」，目前看來拜登政府的對中新政策只有「談判」，原因可能是拜登政府當前的優先要務，為讓中國在下月的氣候峰會上承諾擴大減碳。

戴琪發表對中貿易政策談話後，中國官方及大小官媒一直靜默，沒有正式表態，僅有環時以「美國是時候用非貿易戰手段與中國共商解決問題了」為題，發表評論。

環時評論宣稱，根據貿易公平互利原則，中美貿易很多具體事項是可進行調整的，針對智慧財產權、投資及美方的貿易平衡訴求，中方「都做了相應努力」。然而，美國要「動中國的根基」，阻止中國制定發展科技創新能力的規畫，改變中國有利於提升競爭力的國家政策，中方「絕不會答應」。

評論又說，川普政府2018年發動全面對中貿易戰，試圖「一舉壓垮中國，改變中國」的基本經濟政策，甚至迫使中國修改基本經濟制度。而恰是這些制度和政策「成就了中國經濟的高速增長，重塑了中國民生，也推動了中國的快速崛起」。

評論最後聲稱，中美貿易戰持續三年半多，中國經濟「非但未被削弱，反而在與美國的規模對比中又向前跨了一步。中國人民信心更足了，後勁不斷增強」。中方清楚，這一切是「美國考慮用非貿易戰脅迫方式與中國共商解決問題的基礎」。

針對中美經貿關係，北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇強調：「所謂的『重新掛鉤』，表明既不脫鉤，也非維持現狀，而是在新的規則基礎之上，發展出更為平衡的中美經貿關係。這也反映出中美經貿關係的重要性，反映出中美之間的經濟高度相互依賴，同時這一提法也兼顧到美國國內不同利益團體，對中美經貿的不同期望。」

中國 美國 戴琪

上一則

美國貿易代表戴琪講話凸顯美態度強硬 投資人惴惴不安

下一則

施政報告總結時 香港特首林鄭月娥一度說到哽咽

延伸閱讀

拜登「談判大師」幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

拜登「談判大師」幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
民主黨嫌隙擴大 3方互不信任

民主黨嫌隙擴大 3方互不信任
紐時分析：國債違約迫在眉睫 麥康諾究竟想要什麼？

紐時分析：國債違約迫在眉睫 麥康諾究竟想要什麼？

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺