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廣東地產巨頭「合生創展」 傳400億港幣接手恒大物業

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
恒大集團危機有解？廣東地產商合生創展傳出收購恒大物業股權。(歐新社)
恒大集團危機有解？廣東地產商合生創展傳出收購恒大物業股權。(歐新社)

恒大集團債務風波延燒數月，旗下資產拆分傳出進展。4日早港股開盤，中國恒大、恒大物業暫停交易。據財聯社引述知情人士報導，廣州地產商合生創展擬收購恒大物業約51%股份，獲得恒大物業控股權，交易金額估計超過港幣400億元（約51億美元）。合生創展曾在2017年出手人民幣30億收購萬達廣場助王健林脫困，此次是否成為恒大「解危」的關鍵，引發關注。

據第一財經報導，市場普遍猜測，合生創展將收購恒大物業51%股權，並已獲得港交所特批，「這一消息已經通過多方證實」。

中國恒大的公告指出，公司股份已短暫停牌，以等待「刊發一份載有內幕消息的主要交易公告」。今年8月恒大爆出債務危機時，就擬出售旗下恒大物業、恒大汽車的部分股權，但均未成交。

合生創展1992年成立，1998年在香港聯合交易所上市，和碧桂園、恒大、富力、雅居樂被列為廣東省五大地產開發商，有「華南五虎」之稱，以發展中高檔大型住宅地產物業為主。

合生創展曾在2004年成為中國首家年銷售額突破百億元人民幣的公司，一度被萬科創辦人王石稱作「地產航母」。此後因效法港資房地產企業「高溢價、多囤地、慢周轉」的經營模式，排名逐漸往後。

 不過，近兩年合生創展大有重新發力的跡象，2021上半年，合生創展實現銷售額212.3億元人民幣，按年增長63%，增幅遠高於同行平均水平。

在爆發債務危機後，中國恒大8月就曾探詢出售其下恒大物業、恒大汽車部分股權，另一地產巨頭碧桂園一度被傳是潛在買方，但後來因「價格沒談攏」破局。

此次合生創展出手助企業解危並非集團首次，在2017年，王健林的萬達集團遭遇困境的時候，除了融創和富力出手相助，還有朱孟依家族密切相關的珠江人壽。資料顯示，珠江人壽以「股權收購」的方式受讓5間萬達廣場100%股權，並以股東借款的形式提供項目後續開發資金支持。

恒大集團 中國 汽車

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