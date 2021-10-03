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加拿大2大使 「謹慎」同訪白宮

中國新聞組／北京3日電
加國駐華大使鮑達民10月1日在白宮會見美國官員。(Getty Images)
加國駐華大使鮑達民10月1日在白宮會見美國官員。(Getty Images)

環球網轉述加拿大廣播公司（CBC）報導，在兩名加拿大被告人取保候審並回國後，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）和加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman）10月1日在白宮會見美國官員。由於事先並未公開此次訪美行程，CBC用「謹慎」二字來形容加方這一舉動。

據報導提到，CBC記者詢問鮑達民訪白宫目的時，鮑達民指，就加拿大被告康明凱、史佩弗案感謝拜登政府幫忙；也將與美國官員討論「印太地區政策」並了解美國做法。

鮑達民並說，此行是今年4月訪美期間與美國官員一次談話的後續，當時雙方交換了意見。

CBC表示，鮑達民此行訪美恰好是在兩個加拿大人所謂「獲釋」後的一個星期，此時，華盛頓等方面正對如何處理與中國的關係進行反思。

據報導說，上周，獲拜登提名為下任美國駐加拿大大使的大衛柯恩在出席美國參議院的提名聽證會時，被問及如何深化美國與加拿大在中國問題上的合作。柯恩表示，美國在等待加拿大發布其整體對華政策框架。

另據加拿大環球郵報6月曾報導，鮑達民為了爭取康明凱、史佩弗「獲釋」，四月初在華盛頓待了三周，與拜登政府高級官員會面。9月25日，在康明凱、史佩弗取保候審返回加拿大，當時鮑達民陪同兩人一起回國。

加拿大 美國 拜登

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