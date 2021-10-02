布林肯賀「中國人民」十一快樂 盼尋求美中合作

13萬民眾在十一這天，齊聚北京天安門參加升旗。（中新社）

10月1日是中共建政72年，美國 國務卿布林肯發文祝賀中國 人民「國慶快樂」，今年的賀詞，較去年龐培歐 的賀電多了「美國尋求與中國合作」一詞，受到外界矚目。此外，布林肯短短兩行文字的祝賀聲明對象都是「中國人民」，而非「中國」。分析認為，此為兩個大國間試圖緩和緊張關係的最新跡象。

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澎湃新聞報導，布林肯發表在國務院網站的聲明稱，「在中華人民共和國迎來10月1日國慶之際，我謹代表美利堅合眾國向中國人民表示祝賀。美國尋求合作解決我們共同面臨的挑戰，祝願中國人民在未來一年和平、幸福和繁榮。」

參考消息指出，去年美國前國務卿龐培歐也在「十一」發出賀電，當時龐培歐表示，「我代表美國人民，在10月1日中國國慶節祝賀中國人民。美國祝願中國人民未來一年裡健康、繁榮、快樂與和平」。

與龐培歐的賀電相比，兩人的訴求對象都為「中國人民」，而今年布林肯的聲明中多了「美國尋求與中國合作」的內容。

龐培歐任期正值川普執政美中關係較為敏感之時，當時中國民間對於龐培歐的祝賀，嘲諷是「黃鼠狼給雞拜年」，也有網民提到，文中祝福對象用的是「中國人民」，而非「中國」，質疑祝福文缺乏誠意，有意分化中國與中國人民，引發不少討論。

而今年網上嘲諷的言論明顯減少，感謝、收下美方的祝福回應增多，也有許多網民希望「世界和平」，注意到美方今年多增了一句話「盼雙方合作」，對此，香港「南華早報」評論稱，布林肯賀十一，是中美試圖緩和緊張關係的最新跡象。

中美關係最近的緩和有兩個重要跡象，一個是華為公司財務長孟晚舟獲釋回國，另一個是拜登政府執政以來，中美軍方首次舉行高層會晤。