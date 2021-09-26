中學者：美釋放孟晚舟 不等於放過華為
華為財務長孟晚舟獲釋返回中國，多名專家稱，孟晚舟一案達成解決，或將有助於緩解目前十分緊張的中美關係和中加關係，也是中國對美國外交一次的勝利。但學者也指出，釋放孟晚舟並不等於美國會放過華為，拜登政府對中國的高科技戰爭還會升級。因此，孟晚舟案的階段性解決，對中美關係轉圜的實質性意義「非常有限」。
新華社25日報導稱，「經中國政府不懈努力，孟晚舟即將回到祖國，並與家人團聚」。這些出力的單位包括中國的外交部、相關駐外使領館，以及其他有關部門和團隊。政府上下卯足全力為孟晚舟奔走，是因中國認定孟晚舟案自始至終就是一起「政治案件」。
外交部發言人華春瑩昨天就此回應表示，事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。
環球時報微信公眾號「補壹刀」今天發文引述復旦大學網絡空間治理研究中心主任沈逸說，這是中美關係一個「階段性的節點」，拜登政府卸下了前總統川普的「人質外交」包袱，對中方在天津會談中提出的「兩份清單」開始採取行動了，因為孟晚舟案正被列在清單中。
沈逸表示，由此對中美關係作出「開低走高」的判斷，有些太過樂觀。畢竟日後中美關係會不會往前走，或是往哪個方向走，尚不確定。但撤銷對孟晚舟的引渡要求，是中美關係發展的一個「有利條件」，有這個條件肯定比沒有要好。
復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，孟晚舟案的階段性解決，某種程度上將使中美關係氣氛得到改善。然而，釋放孟晚舟並不等於美國會放過華為，拜登政府對中國的高科技戰爭還會升級。因此，孟晚舟案的階段性解決，對中美關係轉圜的實質性意義「非常有限」。
中國社會科學院美國事務專家呂祥認為，此案的解決讓外界對中美關係出現一定程度的緩和報以期待。他預計，在今年最後三個月裡，中美雙方或將能在一些實質問題上有一些有效互動，比如對取消貿易壁壘展開實質性談判。
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