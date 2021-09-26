中學者：美釋放孟晚舟 不等於放過華為

華為財務長孟晚舟搭中國政府的包機返回中國，圖為孟晚舟24日在加拿大溫哥華的不列顛哥倫比亞省高等法院門前向媒體發表聲明。 （中新社）

華為財務長孟晚舟 獲釋返回中國 ，多名專家稱，孟晚舟一案達成解決，或將有助於緩解目前十分緊張的中美關係和中加關係，也是中國對美國 外交一次的勝利。但學者也指出，釋放孟晚舟並不等於美國會放過華為，拜登政府對中國的高科技戰爭還會升級。因此，孟晚舟案的階段性解決，對中美關係轉圜的實質性意義「非常有限」。

新華社25日報導稱，「經中國政府不懈努力，孟晚舟即將回到祖國，並與家人團聚」。這些出力的單位包括中國的外交部、相關駐外使領館，以及其他有關部門和團隊。政府上下卯足全力為孟晚舟奔走，是因中國認定孟晚舟案自始至終就是一起「政治案件」。

外交部發言人華春瑩昨天就此回應表示，事實早已充分證明，這是一起針對中國公民的政治迫害事件，目的是打壓中國的高技術企業。對孟晚舟女士所謂「欺詐」的指控純屬捏造。

環球時報微信公眾號「補壹刀」今天發文引述復旦大學網絡空間治理研究中心主任沈逸說，這是中美關係一個「階段性的節點」，拜登政府卸下了前總統川普的「人質外交」包袱，對中方在天津會談中提出的「兩份清單」開始採取行動了，因為孟晚舟案正被列在清單中。

沈逸表示，由此對中美關係作出「開低走高」的判斷，有些太過樂觀。畢竟日後中美關係會不會往前走，或是往哪個方向走，尚不確定。但撤銷對孟晚舟的引渡要求，是中美關係發展的一個「有利條件」，有這個條件肯定比沒有要好。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯認為，孟晚舟案的階段性解決，某種程度上將使中美關係氣氛得到改善。然而，釋放孟晚舟並不等於美國會放過華為，拜登政府對中國的高科技戰爭還會升級。因此，孟晚舟案的階段性解決，對中美關係轉圜的實質性意義「非常有限」。

中國社會科學院美國事務專家呂祥認為，此案的解決讓外界對中美關係出現一定程度的緩和報以期待。他預計，在今年最後三個月裡，中美雙方或將能在一些實質問題上有一些有效互動，比如對取消貿易壁壘展開實質性談判。