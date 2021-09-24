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鍾南山整合文獻 分享中國防疫特色

中國新聞組／北京24日報導
中國工程院院士鍾南山團隊近日發布文獻，首次系統整合中國疫情管控策略。（中新社）
中國工程院院士鍾南山團隊近日發布文獻，首次系統整合中國疫情管控策略。（中新社）

防止新冠疫情擴散，鍾南山團隊近日發布文獻，首次系統整合中國疫情管控策略，引起各方關注。

廣東省南山醫藥創新研究院23日發布消息稱，近日，中國國家呼吸醫學中心、廣州醫科大學附屬第一醫院、廣州呼吸健康研究院鍾南山院士和孫寶清教授團隊發表題為「中國的公共衛生措施與新冠肺炎疫情防控」，首次系統性整合中國疫情期間的管控策略。

上述成果在國際學術期刊「Clinical Reviews in Allergy and Immunology」發表，科研團隊對中國的社區，企業及個人層面在新冠肺炎疫情不同階段所採取的不同防控策略和措施進行了整理和總結，旨在分享具有中國特色的防疫經驗。

研究者認為，疫情早期，中國製定並推廣了標準化確診方法，通過流行病學調查和大規模PCR檢測，迅速確定和包圍傳染源從而明確主攻方向。

同時，為降低傳播烈度，在首發疫區武漢果斷採取封城策略，並在全國范圍內實施分區分級精準防控，減少疫區間的流動人群。此外，還實施了嚴格的出入境管制措施（如封鎖關口、航空建立熔斷機制等）。

研究者認為，快速追蹤、發現、控制傳染源，對高風險地區實施精準動態管控，科學地進行全國資源配置，和在特殊情況下實施局部地區全員核酸篩查均非常重要。

中國 疫情 新冠肺炎

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