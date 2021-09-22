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美或放回孟晚舟 分析：不代表放過華為

中國新聞組／北京22日電
華為首席財務官孟晚舟18日離家前往溫哥華出席法庭聽證會。（路透）
華為首席財務官孟晚舟18日離家前往溫哥華出席法庭聽證會。（路透）

美國司法部傳與華為副董事長孟晚舟展開談判，如果她認罪並支付巨額罰款，就放棄申請引渡；對此，中國官媒「環球時報」英文版刊文稱，美方司法部門提出動議顯示了開放態度。不過，美國法律學者分析，即使美方司法部門提出暫緩協議的動議，也不能證明任何一方改變了態度。

美國之音報導，美國律師、時評人高光俊表示，在美國的刑事起訴中，達成協議是很常見的事情，這個案件中國、美國、加拿大三方政府從來就沒有停止過互相溝通和協商。達成一個協議有很多原因，今天說美國提出一個暫緩協議的動議，並不等於說美國政府的態度發生了根本的轉變。

美國律師、時評人高光俊稱，孟晚舟案應該很快會有一個結果，中美加三方可能會達成一個協議，但前提應該是孟晚舟和中方要做出一定妥協。「我想罰款對中國政府來說應該不是主要問題」。

要孟晚舟認罰 中國國內民族情緒恐難接受

法律學者、時評人虞平則說，美方堅守的最低條件就是緩起訴或不起訴，但前提是孟晚舟必須承認她所做出的行為，並且認罰。

虞平表示，身為中國官媒的「環球時報」也對於這項協議有正面評價的話，表明中方願意在這個問題上去跟美方最後妥協。

不過，虞平也指出，中國政府將在孟晚舟是否認罪或認罰的問題上面臨兩難的選擇，因為民眾的民族情緒已經被煽動到很高的程度，一旦妥協將會被解讀為是美、加示弱的表現。

美國 孟晚舟 中國

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