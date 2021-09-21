中美對抗氛圍下開園 環時：傳遞信號 勝千言萬語

北京環球影城20日開幕，遊客冒雨捧場。這是全球規模最大的環球影城，也是全球第5座環球影城。（中新社）

北京環球影城 在美中兩國相互對抗的特殊氛圍下，昨日正式開園了。環球時報發表社評指出，北京環球影城此時盛大開業，傳遞出的信號勝於千言萬語。

環時社評稱，迪士尼、環球影城三個大型「洋主題公園」在香港、上海、北京落戶，其中兩個分別在中國 的南北最大城市營業，這構成了中國對外開放的一條輪廓線。而環球影城、迪士尼這些主題公園能夠持續在中國凝聚人氣，反映的是中國社會對外部文化的開放、友好態度，這就是中國文化的整體包容性。

環時社評指出，北京環球影城正式開園是中國的對外開放又結出的一個果實，折射了中國經濟進步和國民消費能力的不斷上升，中國中等收入群體的消費面貌不斷刷新，押上了現代化的韻腳。而隨著中國不斷發展，這個國家國民的視野同步開闊，民族文化自信也在上升，西方文化符號在中國社會中的吸引力應當說也過了前些年的巔峰期。然而，一些西方文化符號在中國仍有很大粉絲群，整個中國社會也對它們持友好態度。

社評表示，很多中國人願意湊全球化中的一些共同熱鬧，一些中國年輕人還願意加入國際時髦，這與他們對自身文化符號日益凸顯的興趣回歸和諧共生。它反映了中國的發展在心理上就不是零和的獨享獨占，而是與世界交融的過程。中國的對外開放越來也深，融合就是它的深度。

社評說，中國社會是一個超大規模，利益的聚集和分享方式相當複雜，文化多樣性很普遍，價值觀也很多元，對外來文化的微辭和歡迎一直同時存在，當前中美關系的惡化的確也嚴重負面影響了中外文化交流的氛圍。

社評表示，不能不說，北京環球影城開業的時機比較特別，中美高強度競爭和新冠疫情在「夾擊」它。但即使這樣，北京環球影城的前途仍讓很多分析人士樂觀。如果這兩年世界上還有別的大型主題公園開張，很難相信有哪一個比北京環球影城的業績更值得期待。中美政治關係已經跌落得讓很多人使用「冷和平」，甚至「冷戰」描述它，但北京環球影城開幕的盛況呈現的卻是中美民間交往的熱情和仍在擴大的交往能量。

社評最後指出，少數著迷對抗的美國政客多麽脫離了「人間煙火」，他們在與時代的巨大現實別著勁兒，他們的戰略算計與兩國人民的日常關切和利益方向南轅北轍。所以從大歷史的視角看，那些美國政客一定是在逆風逆水，他們瞎忙活一場，留不下任何值得後世傳頌的功業將是注定了的。