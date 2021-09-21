我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股因恒大危機大跌 反應過度？非理性避險？

民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

中美對抗氛圍下開園 環時：傳遞信號 勝千言萬語

中國新聞組／北京21日電
北京環球影城20日開幕，遊客冒雨捧場。這是全球規模最大的環球影城，也是全球第5座環球影城。（中新社）
北京環球影城20日開幕，遊客冒雨捧場。這是全球規模最大的環球影城，也是全球第5座環球影城。（中新社）

北京環球影城在美中兩國相互對抗的特殊氛圍下，昨日正式開園了。環球時報發表社評指出，北京環球影城此時盛大開業，傳遞出的信號勝於千言萬語。

環時社評稱，迪士尼、環球影城三個大型「洋主題公園」在香港、上海、北京落戶，其中兩個分別在中國的南北最大城市營業，這構成了中國對外開放的一條輪廓線。而環球影城、迪士尼這些主題公園能夠持續在中國凝聚人氣，反映的是中國社會對外部文化的開放、友好態度，這就是中國文化的整體包容性。

環時社評指出，北京環球影城正式開園是中國的對外開放又結出的一個果實，折射了中國經濟進步和國民消費能力的不斷上升，中國中等收入群體的消費面貌不斷刷新，押上了現代化的韻腳。而隨著中國不斷發展，這個國家國民的視野同步開闊，民族文化自信也在上升，西方文化符號在中國社會中的吸引力應當說也過了前些年的巔峰期。然而，一些西方文化符號在中國仍有很大粉絲群，整個中國社會也對它們持友好態度。

社評表示，很多中國人願意湊全球化中的一些共同熱鬧，一些中國年輕人還願意加入國際時髦，這與他們對自身文化符號日益凸顯的興趣回歸和諧共生。它反映了中國的發展在心理上就不是零和的獨享獨占，而是與世界交融的過程。中國的對外開放越來也深，融合就是它的深度。

社評說，中國社會是一個超大規模，利益的聚集和分享方式相當複雜，文化多樣性很普遍，價值觀也很多元，對外來文化的微辭和歡迎一直同時存在，當前中美關系的惡化的確也嚴重負面影響了中外文化交流的氛圍。

社評表示，不能不說，北京環球影城開業的時機比較特別，中美高強度競爭和新冠疫情在「夾擊」它。但即使這樣，北京環球影城的前途仍讓很多分析人士樂觀。如果這兩年世界上還有別的大型主題公園開張，很難相信有哪一個比北京環球影城的業績更值得期待。中美政治關係已經跌落得讓很多人使用「冷和平」，甚至「冷戰」描述它，但北京環球影城開幕的盛況呈現的卻是中美民間交往的熱情和仍在擴大的交往能量。

社評最後指出，少數著迷對抗的美國政客多麽脫離了「人間煙火」，他們在與時代的巨大現實別著勁兒，他們的戰略算計與兩國人民的日常關切和利益方向南轅北轍。所以從大歷史的視角看，那些美國政客一定是在逆風逆水，他們瞎忙活一場，留不下任何值得後世傳頌的功業將是注定了的。

中國 環球影城 北京

上一則

擁抱美國文化不怕遭撻伐？遊客：影城有中國元素

下一則

開園了…北京環球影城啟動吸金大法 年收估破百億

延伸閱讀

北京環球影城開園 穿巫師袍決鬥恐龍 功夫熊貓全球獨有

北京環球影城開園 穿巫師袍決鬥恐龍 功夫熊貓全球獨有
曾遭北京施壓 法國參議院訪團下月訪台

曾遭北京施壓 法國參議院訪團下月訪台
北京清晨爆炸案5死 竟是電動自行車釀禍

北京清晨爆炸案5死 竟是電動自行車釀禍
陸申請入CPTPP 學者：台可出奇招本周就申請

陸申請入CPTPP 學者：台可出奇招本周就申請

熱門新聞

李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
嫁給山西首富李兆會（左）的車曉，因個性不適合離婚。（新華社資料照片）

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

2021-09-16 08:00
被告家屬曝光了一張當晚飯局照片。 (取材自上游新聞)

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

2021-09-15 13:00
才傳出要回中國「買買買」的香港首富李嘉誠家族18日被曝又賣掉上海靜安區的世紀盛薈廣場，套現3.2億美元。（中通社資料照片）

李嘉誠家族賣賣賣 再拋上海資產 持有16年 套現3.2億

2021-09-18 20:09
中國恒大集團。路透

路透：中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備

2021-09-19 13:16

超人氣

更多 >
美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關

美國統一邊境防疫措施 11月起旅客入境需過3關
紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍

紐約法拉盛公寓發現26歲華男屍體 鮮血淋漓床單裹屍
均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸

史泰登島華裔增 大型亞洲超市不斷登陸
被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地

被遣返回國 偷渡客驚恐：沒人告知要送我們回海地