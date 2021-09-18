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中國申請加入CPTPP 偏向虎山行？ 牛彈琴：外交妙棋

中國新聞組／北京18日電
CPTPP的前身是「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），整個協定被視為對抗中國經濟崛起的產物。（Getty Images）
CPTPP的前身是「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），整個協定被視為對抗中國經濟崛起的產物。（Getty Images）

中國商務部宣布正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），BBC分析認為北京「偏向虎山行」，將面臨陣痛期，包括國內必須改革所帶來的重重阻力。微信公眾號「牛彈琴」則持肯定看法，稱此舉「是一步外交妙棋」，不僅反將了美國一軍，更展現出中國開放決心。

綜合媒體報導，CPTPP前身為美國與日本領銜推動的TPP，但美國在前總統川普上任後宣布退出，最後在日本推動下，其餘11國完成最終協定談判。

而在中國16日晚宣布申請加入CPTPP前一天，正是美英澳「官宣」新印太安全聯盟，於是外媒解讀中國是「以牙還牙」。對此， 中國外交部17日稱申請加入CPTPP，與美英澳成立聯盟毫無關聯，並稱中國推動的都是經濟合作和經濟地區一體化建設，而美國推動的都是戰爭和破壞。

此前，中國一直在遊說各國，希望將其納入CPTPP。加入CPTPP對於中國來說將起到巨大的推動作用，特別是其與14國在去年還簽署了另一項自由貿易協定--區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）。

分析人士認為，雖然CPTPP的體量並沒有RCEP大，但比後者擁有更低的關稅和更高的貿易自由度，還涵蓋了加拿大、秘魯等美洲國家，這可以提升中國參與主導亞太區域經濟合作的廣度和深度。此外，當CPTPP生效、成員國之間開始實行零關稅，若中國被排除在外，可能直接影響中國商品在亞太市場上的競爭力。

不過，分析人士對於中國能否最終順利加入CPTPP仍大有問號。作為全球最高標凖的自由貿易協定，CPTPP在勞工問題、環境保護和爭端解決方面有眾多條條框框，這意味著北京必須進行國內改革才可以達到門檻，並進行長時間的談判。

「日經新聞」分析文章稱，CPTPP禁止向國有企業提供損害競爭的補貼等做法，但在習近平的領導下，中國近年一直在加強其國有部門，所以談判可能從一開始就會艱難。

儘管外媒不看好中國能進入CPTPP，牛彈琴表示，「中國不是做做樣子，開始玩真的了」。

牛彈琴稱，中國加入CPTPP道理很簡單。一是沒有了美國，CPTPP就少了很多不確定因素。日本等國也清楚，CPTPP要走得更好更遠，必須「擴大朋友圈」，最優質的對象就是中國。

文章稱，很多自貿協定過去都是美國在主導。但美國一系列退群後，世界也看到，沒有美國，有時運行反而更順暢。「美國人對付中國的TPP，美國人自己跑了。中國下出先手棋，不僅反將了美國一軍，更展現出中國的格局和開放決心」。

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