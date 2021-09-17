駐天宮90日創紀錄 神12三太空人著陸「回家」了

三太空人敬禮道別，和天宮說再見 。(視頻截圖)

16日8時56分，神舟十二號飛船與空間站天和核心艙成功分離，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波開啟返程之旅，預計17日中午前後著陸。至此，神舟十二號太空人 乘組已在太空站組合體工作 生活90天，刷新中國 太空人單次飛行任務太空駐留時間的紀錄。在太空之旅的最後，飛船與空間站組合體完成「垂直穿針」的徑向交會技術驗證，為後續神舟十三號載人飛行任務奠定重要技術基礎。

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神舟十二號飛船完成兩艙分離後，返回艙進入大氣層，成功穿過黑障區後，隨即打開降落傘，向著陸場降落，下午1時半左右在東風著陸場著陸。

據新華網等媒體報導，飛船返回地面，要由飛船系統、航天員系統和著陸場系統等共同完成，技術較為複雜。這是中國的航天員是首次從太空站返回地面，載人的返回艙首次在東風著陸場著陸。 神舟十二號返回艙安全著陸。(視頻截圖)

「天宮啊！」當飛船準備駛離空間站時航天員湯洪波感慨地說，三人隨後依次說著「天宮再見！」空間站的首批來訪三人組，就此與天宮空間站道別。

中國一般採用「空中搜救航天員，地面處置返回艙」的模式，這樣可以實現「快速定位、快速到達、安全出艙」。因此，著陸場搜救通常包括空中搜索和地面搜索救援回收兩個部分。

在6月16日，中國載人航天工程辦公室主任助理季啟明在記者會上介紹神舟十二號載人飛行任務時，就曾說明著陸場已從內蒙古四子王旗調整到東風著陸場，將首次檢驗東風著陸場的搜索回收能力，開啟著陸場系統常態化應急待命搜救模式。

據報導，東風著陸場地處內蒙古阿拉善盟額濟納旗的中南部地區，是巴丹吉林沙漠和戈壁帶，地域遼闊人煙稀少，約有2萬多平方公里。東風著陸場一直作為四子王旗的備用著陸場，其地形多樣，有沙漠、戈壁、山地，基本涵蓋需要進行試驗的各種著陸地形。

由於神舟十二號航天員已飛行了三個月，航天員在太空的工作量大，比較疲勞，立位耐力下降較多，因此神舟十二號航天員著陸後需在艙內需較長時間適應地面重力環境，之後再由工作人員協助出艙，且出艙後所有活動全部採取坐位，以確保航天員安全。航天員回到北京後也要進行身體恢復，一般分為醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段。