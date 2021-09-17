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中國申請加入CPTPP 新加坡力挺、日本觀望

中國新聞組／北京17日電
中國商務部長王文濤已向CPTPP保存方─紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交中方申請加入的書面信函。（中新社）
中國商務部長王文濤已向CPTPP保存方─紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交中方申請加入的書面信函。（中新社）

中國商務部昨日宣布，部長王文濤已向「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）保存方─紐西蘭貿易與出口增長部長奧康納提交中方正式申請加入的書面信函，雙方還舉行了電話會議，就後續有關工作進行溝通。

外媒迅速關注到此一消息。「日經亞洲」稱，中國「終於申請加入CPTPP」。新加坡「聯合早報」稱，有消息說，CPTPP成員國之一新加坡的外交部本周稱，「新方對中國加入CPTPP表示出興趣」。這一表態意味著新加坡最先表達對北京的接納。但CPTPP輪值主席國日本認為，還要觀察中國能否遵守高標準規則，還要再觀察，抱持慎重立場。

這是去年11月，中國國家主席習近平於亞太經合會（APEC）視訊峰會上，首次表態中國「積極考慮」加入CPTPP後，做出的首個實質性行動。

據了解，中國爭取加入CPTPP的動機眾說紛紜，專家認為是要爭取亞太經貿主導權，或只是為了防堵台灣。從中國十四五規劃到國進民退甚至共同富裕政策，目前中國中國各項經貿體制確實跟CPTPP市場經濟為基礎的規則有落差，但中國有意加入的大動作值得注意。

澎湃新聞報導，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文日前指出，中國累計已經有19個FTA，尤其18大以來，中國就簽署九個FTA，包括八個與單一國家簽署的FTA。比如，中韓、中澳、中瑞，還有區域經濟夥伴協定（RCEP），共九個FTA。18大以來，在簽署這九個自由貿易協定的同時，還對以前達成的自由貿易協定進行升級，包括和東協的自貿協定升級，中國和智利、新加坡、紐西蘭的自由貿易協定都進行了升級談判，這些都是非常重要的工作。

CPTPP原為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），2005年由新加坡、智利、新西蘭和汶萊四國發起，2008年美國加入談判後，影響力擴大，秘魯、澳大利亞、越南、加拿大、墨西哥、日本、馬來西亞等國陸續加入。

但自美國退出後，剩餘由日本等11國主導，將TPP改名為CPTPP，於2018年12月30日簽訂生效，成為覆蓋約5億人口、GDP總和達13.5兆美元的區域性經濟體。目前，英國也已與CPTPP啟動談判，預計最快在今年內，成為第11個簽約國。

另一方面，由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），歷經八年談判後，於2020年11月簽署，由中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭和東協五國參與，待全員簽署批准後60天生效，目前泰國、新加坡、柬埔寨、中國、日本已批准。

2018年3月9日，智利等11國簽署CPTPP。（新華社）
2018年3月9日，智利等11國簽署CPTPP。（新華社）

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