習近平陝西考察 促能源產業走綠色低碳道路

習近平13日在陝西國家能源集團榆林化工，了解循環經濟煤炭綜合利用等情況。 （新華社）

中共總書記習近平 近日赴陝西調研，一向看重「綠水青山」的習近平13日在榆林化工了解煤炭運用時強調，煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路，「把我們的地球家園呵護好」。雖然日前美氣候特使柯瑞 （John F. Kerry）訪華時雙方對話「存在分歧」，但在氣候變化領域中國 並未偏離美方主張。

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央視新聞報導，習近平先後考察陝西國家能源集團榆林化工、米脂縣銀州街道高西溝村、楊家溝革命舊址，了解循環經濟煤炭綜合利用、推進水土流失治理和生態文明建設、加強革命舊址保護與利用、賡續紅色血脈等情況。

習近平強調，能源産業要繼續發展，否則不足以支撐國家現代化。煤炭能源發展要轉化升級，走綠色低碳發展的道路。這樣既不會超出資源、能源、環境的極限，又有利於實現碳達峰、碳中和目標，適應建設人類命運共同體的要求。

國家能源集團榆林化工成立於2012年3月，建設並投產於陝北毛烏素沙漠與黃土高原交界地帶。榆林循環經濟煤炭綜合利用項目，形成了從煤炭到甲醇，再到聚烯烴及各種化工產品的「由黑到白」完整產業鏈，從資源到產品再到可再生資源，在中國煤製烯烴行業內，真正實現了廢水的近零排放。

報導指出，第14屆運動會開幕式將於15日晚8時在西安奧體中心體育場舉行。習近平將出席開幕式並宣布運動會開幕。