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王毅訪越談南海 分析：喊話越南不靠向美國

中央社／河內12日專電
中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社
中國國務委員兼外交部長王毅。歐新社

中國國務委員王毅訪問越南針對南海議題表示要「共同抵制域外勢力干預挑撥」，回應美國副總統賀錦麗先前訪越時的「霸凌」說。分析認為，王毅此舉意在喊話越南不向美國靠攏。

中國國務委員、外交部長王毅10日至12日訪問越南，並與越共政治局委員、越南常務副總理范平明（Pham Binh Minh）共同主持越中雙邊合作指導委員會第13次會議。

中國官媒新華社報導，王毅在會議上表示，中越要珍惜當前南海「來之不易的和平穩定局面」，不採取使局勢複雜化、爭議擴大化的單方面行動，且共同警惕抵制域外勢力干預挑撥，向國際社會發出中越兩國人民「有能力、有智慧管控好分歧」。

有別於新華社，越南官媒越通社發布的會後新聞稿未提到「共同警惕抵制域外勢力干預挑撥」的表述，僅說雙方一致同意繼續恪守兩國高層領導所達成的共識，管控好分歧，不採取使形勢複雜化和爭端擴大化的行動，共同維持南海和平穩定。

在王毅到訪前，賀錦麗（Kamala Harris）才於8月下旬訪問越南，她當時向越南國家主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）表示，「我們有必要找到方法對北京施壓、加壓，好讓它遵守聯合國海洋法公約（UNCLOS），並挑戰它恃強凌弱且過度的海權主張。」

越南與中國的關係目前是「全面戰略合作夥伴」關係，層級高於越美之間的「全面合作夥伴」關係。賀錦麗在訪問時也向阮春福提議，可以考慮盡其所能地將越美關係升級為戰略夥伴關係。

南華早報（SCMP）引述河內國家大學所屬社會人文科學大學（VNU University of Social Sciences and Humanities）前校長范光明（Pham Quang Minh）表示，王毅想傳達的訊息是，「中國是越南非常密切的夥伴，越南不應該往美國靠攏，也不該將越美關係升級為戰略夥伴關係，只有中國才是越南真正的夥伴」。

儘管如此，范光明表示，越南對中國仍將維持冷靜且務實的態度。「一方面，越南將繼續強化與美國和中國的關係；另一方面，越南也會透過促進與其他夥伴和東南亞國家協會（ASEAN）的合作來維持越南的主權。」

越南 中國 王毅

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