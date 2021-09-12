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日議員欲登釣島 中海警船衝撞保安廳船艦

中國新聞組／北京12日電
中國海警船與日本保安廳船艦對峙。（取材自國防時報）
中國海警船與日本保安廳船艦對峙。（取材自國防時報）

5艘日本漁船8月底在釣魚台附近海域航行，遭中國海警船追蹤，日本海上保安廳派船趕赴現場，並與中國海警船發生衝撞。中媒稱日本右翼分子當時試圖突破登島，是對中國挑釁的行為。

日本「八重山日報」報導，八重山水產合作社的「第一櫻丸」、「惠美丸」、「理惠丸」、「第八泰生丸」「ZENKOUMARU2」5艘漁船8月30日凌晨時分，從石垣島出發前往釣魚台海域。釣魚台海域出現5艘日本漁船，是2012年「尖閣諸島國有化」以來數目最多的一次。

根據日本海上保安廳取得的漁民證詞，日本漁船每次在釣魚台附近出現時，中國都會派遣海警船，以二對一的姿態進行監視，這已經變成一種常態。但8月30日出現的中國海警船多達7艘。

中國「國防時報」報導，當天日本漁船上載著日本右翼議員與右翼分子，企圖登島，顯然是在對中國進行「挑釁活動」。

報導稱，中國派出第2302、2103、2402、1301號海警船攔截，遭遇日本海上保安廳至少12艘巡邏艦、砲艦，雙方展開周旋。在與日本船艦對峙時，中國一艘海警船艦直接撞上日本巡邏艦。從事發畫面可見，被撞的日方艦上帶有艦砲。

中國海警船與日本保安廳船艦對峙。（取材自國防時報）
中國海警船與日本保安廳船艦對峙。（取材自國防時報）

日本 中國 釣魚台

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