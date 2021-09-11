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避疫情？習近平600天未出國 創G20領袖最長紀錄

中國新聞組／北京11日電
中國國家主席習近平日前在河北調研，向民眾揮手致意。（新華社）
中國國家主席習近平日前在河北調研，向民眾揮手致意。（新華社）

在全球籠罩新冠肺炎疫情陰影下，西方媒體注意到中國國家主席習近平至今已600多天未踏出國門，缺席多場重要國際會議，創下創20國集團（G20）領袖最長紀錄。分析認為，習近平缺席多場包括對抗氣候變遷和化解與美國爭端的世界大會，不利於改善中國與西方等國家的關係。

香港01引述彭博報導，習近平今年來已有十幾場國際會議是透過視頻方式參與，包括金磚五國（BRICS）領導人峰會。他與全球個別國家領袖也已通過近60通電話，包括和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）數度通話。

新一輪的G20會議將在10月底在義大利羅馬舉行。而聯合國氣候變化大會也將於11月在英國舉行。而這兩項會議，中國均被視為重要參與者。外界尚未確認習會否出席這兩項會議。

分析認為，若習近平缺席世界大會，不利於改善中國與西方等國家的關係。原因是中國缺少機會在重要國際活動期間與他國領袖進行面對面會晤，這類做法有助化解緊張關係。

報導指出，習近平最近一次出訪返國是在2020年1月18日，當時行程是訪問鄰國緬甸。他回國5天後北京便將武漢封城，疫情逐漸趨向嚴重。

但澳洲智庫公共意見與外交政策計畫主任卡薩姆（Natasha Kassam）有不同的意見，考量暴露在疫情下的風險，中國最高領導階層仍不值得冒着接觸疫情的風險出訪。

中國 習近平 疫情

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