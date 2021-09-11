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河南地產龍頭「建業」虧50億 緊急向官方求援

中國新聞組／北京11日電
中國河南地產龍頭建業集團傳出面臨高達50億人民幣的重大財困，緊急向官方求援。（取材自河南商報）
中國河南地產龍頭建業集團傳出面臨高達50億人民幣的重大財困，緊急向官方求援。（取材自河南商報）

繼地產巨頭恆大集團陷債務危機之後，中國河南地產龍頭建業集團也傳出面臨高達50億元（人民幣，下同，約7.7億美元）的重大財困風險，緊急向官方求援。儘管建業集團稱官方提供了很大幫助，有一些損失可以補救，但分析認為，建業集團財務只是「暫時安全」，這意味著中國房企市場迅速萎縮及對上下游的衝擊，可能才剛要開始。

建業集團傳出重大虧損，緊急向官方求援。（視頻截圖）
建業集團傳出重大虧損，緊急向官方求援。（視頻截圖）

紅星新聞報導，9日，一份「關於企業出現重大風險和危機並請求幫扶救援的報告」在網上流傳。報告顯示，建業集團稱受到汛情和疫情的雙重影響，業務發展經濟損失累計逾50億元，如果過不去眼前這道坎，有可能成為「下一個暴雷和倒下的企業」。

這份文件指出，今年7月河南特大暴雨洪澇災害，造成建業直接經濟損失達5.5億元；初估疫情若持續到年底，建業經營性損失將達到8億元。集團正在銷售的300多個項目中，超50個銷售案場已被關閉，銷售及回款較原計畫減少近30億元。

這份文件傳出後，建業集團旗下四家上市公司股價應聲「倒下」。9日晚，建業集團緊急回應稱，網上流傳的「求救信」文件並非公司文件，但建業確實向政府提交了相關報告，內容真實。總裁王俊說，災情對建業造成的直接經濟損失已得到階段性控制；債務方面可用自有資金來償還，「因此，公司並不存在短期的償債壓力」。

至於為何要求援，建業地產的回應是基於河南省「萬人助萬企」活動，其實公司並沒有向政府求助的想法，也沒有此必要。

但報導指出，作為增長迅猛的河南第一大本土房企，2019年便躋身「千億俱樂部」，建業地產的資產負債率卻久居行業前部，今年上半年仍高達87.2%；加上在特大暴雨洪澇災害中遭受了重大打擊，這意味著，建業地產僅是「暫時安全」。

目前，河南省辦公廳已將建業地產曾提出的7條幫扶措施，列入支持企業加快災後重建的措施中。對照河南官方已出手馳援，有地方人士猜測，建業的求救報告或許應了會哭的孩子有奶吃」這句話。

自由亞洲電台報導引述業內人士指出，繼恆大之後，河南地產龍頭建業集團也傳財困，這恐是中國房企以及系統性危機的冰山一角。地產業的瘋狂擴張，畸高的稅費和售價，是榨乾市場的主因。

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