拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

圖為2013年中國國家主席習近平在北京人民大會堂內與時任美國副總統拜登（左）握手。（路透）

中國 國家主席習近平 10日上午應約與美國總統拜登 熱線。習近平指出，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。拜登則回應，兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策，美方願同中方展開建設性對話，推動美中關係重回正軌。

據中國央視新聞報導，習近平首先就颶風艾妲造成美國多地人員傷亡和財產損失向拜登和美國人民表示慰問。拜登對此表示感謝。

➤➤➤拜習時隔7個月再通話 確保開誠布公、競爭不致衝突

習近平指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，是兩國必須回答好的「世紀之問」。

他強調，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

習近平強調，中國古詩曰：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村。」中美自1971年雙邊關係「破冰」以來，攜手合作，給各國帶來實實在在的好處。當前，國際社會面臨許多共同難題，中美應該展現大格局、肩負大擔當，堅持向前看、往前走，拿出戰略膽識和政治魄力，推動中美關係儘快回到穩定發展的正確軌道，更好造福兩國人民和世界各國人民。

習近平闡述了中方在氣候變化等問題上的立場，強調中方堅持生態優先、走綠色低碳的發展道路，一直積極主動承擔同自身國情相符的國際責任。在尊重彼此核心關切、妥善管控分歧的基礎上，兩國有關部門可以繼續接觸對話，推進在氣候變化、疫情防控、經濟復甦以及重大國際和地區問題上的協調和合作，同時挖掘更多合作潛力，為兩國關係增添更多積極因素。

拜登則表示，世界正在經歷快速變化，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，美中如何互動相處很大程度上將影響世界的未來。兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突。美方從無意改變一個中國政策。美方願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，確定雙方可以開展合作的重點和優先領域，避免誤解誤判和意外衝突，推動美中關係重回正軌。美方期待同中方就氣候變化等重要問題加強溝通合作，形成更多共識。

雙方一致認為，中美元首就中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要，同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。