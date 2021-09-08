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中國149城市進入深度老齡 四川最老

中國新聞組／北京8日電
中國60歲以上人口超過2億6000萬，老齡化問題進一步加深。圖為北京景山公園內散步的老人。（中通社）
中國60歲以上人口超過2億6000萬，老齡化問題進一步加深。圖為北京景山公園內散步的老人。（中通社）

中國第七次人口普查結果顯示，149個城市已進入「深度老齡化」，這些城市集中在東北地區、中部地區、長三角、黃河中下游以及成渝城市群。其中，四川的深度老齡化城市達到了17個，數量位居第一。

第一財經報導，按照國際通行劃分標準，當一個國家或地區65歲及以上人口占比超過7%時，代表進入老齡化；達到14%，為深度老齡化；超過20%，則進入超老齡化社會。

報導說，中國人口老化在加速，但不同區域和城市的情況差異大。從區域分布來看，149個城市中，來自東部沿海地區的共41個，占27.5%；東北地區有36個，占24.2%；中西部地區有72個，占48.3%。

總體上看，深度老齡化的城市集中在東北地區、中部地區、長三角、黃河中下游以及成渝城市群。

從省分來看，149市分布在22個省，其中有7個省的深度老齡化城市達到或超過10個。

其中，四川的深度老齡化城市達到了17個，數量位居第一；山東全省16個地市中，已經有14個進入到深度老齡化，山東65歲及以上人口達到了1536萬人，是全中國中國老齡人口總量最大的省分。

報導說，四川「最老」的原因主要是四川的地市州數量比較多，而地市的人口除了流向沿海發達地區外，近年來隨著省會成都的經濟快速發展，大量人口也流入成都。

長江中游的湖南、安徽、湖北也存在類似情況。如中部的湖南和安徽共有12個地市進入深度老齡化，湖北也有9個。其中一大原因就是青壯年人口外流，勞動年齡人口占比較低，因而老年人口占比高。

東北的老齡化同樣受年輕人口外移影響，數據顯示，東北三省共36市，已經全部進入到深度老齡化階段。

相比之下，珠三角、福建沿海有大量外來人口流入，因此，老齡化程度也相對較低。

此外，杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺表示，傳統生育觀念對一個地方的生育率和老齡化程度有明顯影響。相比長三角發達地區，廣東和福建、浙東南的溫台地區老齡化程度相對較低。

中國 人口普查

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