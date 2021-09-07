解放軍晉升5上將 西部戰區二個月又換帥

共軍晉升五上將，習近平（中）與五上將及參加晉銜儀式主要領導合影。（新華社）

中共解放軍 6日晉升五上將，分別是新任海、空軍司令員，西部戰區、中部戰區司令員，與新任國防大學校長。距今年7月5日晉升四名上將後兩個月又一次晉升高階將領。

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新華社報導，中央軍委副主席許其亮宣讀中央軍委主席習近平 簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。

這次晉升上將軍銜的軍官是：西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。

晉銜儀式後習近平與五名晉升上將的軍官合影。中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民等人參加晉銜儀式。

解放軍7月5日才晉升四名上將，分別是南部戰區司令員王秀斌、西部戰區司令員徐起零、陸軍司令員劉振立、戰略支援部隊司令員巨乾生。

但令人注意的是西部戰區司令員徐起零7月5日才晉升，但才兩個月又換帥為汪海江。

另據新京報報導，從2012年到2017年，解放軍每年都有上將晉升。2018年沒舉行相關晉升儀式，2019年、2020年和今年都有上將晉升。今年7月5日和9月6日，中央軍委兩次舉行晉升上將軍銜儀式，共晉升了9名將領上將軍銜。

自2015年底啟動新一輪軍改以來，軍隊已晉升上將31人，既涵蓋陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊、武警部隊，也有來自軍委機關、五大戰區和軍隊院校。