解放軍晉升5上將 西部戰區二個月又換帥
中共解放軍6日晉升五上將，分別是新任海、空軍司令員，西部戰區、中部戰區司令員，與新任國防大學校長。距今年7月5日晉升四名上將後兩個月又一次晉升高階將領。
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新華社報導，中央軍委副主席許其亮宣讀中央軍委主席習近平簽署的晉升上將軍銜命令。中央軍委副主席張又俠主持晉銜儀式。
這次晉升上將軍銜的軍官是：西部戰區司令員汪海江、中部戰區司令員林向陽、海軍司令員董軍、空軍司令員常丁求、國防大學校長許學強。
晉銜儀式後習近平與五名晉升上將的軍官合影。中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民等人參加晉銜儀式。
解放軍7月5日才晉升四名上將，分別是南部戰區司令員王秀斌、西部戰區司令員徐起零、陸軍司令員劉振立、戰略支援部隊司令員巨乾生。
但令人注意的是西部戰區司令員徐起零7月5日才晉升，但才兩個月又換帥為汪海江。
另據新京報報導，從2012年到2017年，解放軍每年都有上將晉升。2018年沒舉行相關晉升儀式，2019年、2020年和今年都有上將晉升。今年7月5日和9月6日，中央軍委兩次舉行晉升上將軍銜儀式，共晉升了9名將領上將軍銜。
自2015年底啟動新一輪軍改以來，軍隊已晉升上將31人，既涵蓋陸、海、空、火箭軍、戰略支援部隊、武警部隊，也有來自軍委機關、五大戰區和軍隊院校。
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