21年收賄4.6億 王岐山前管家董宏認罪

前中共中央巡視組副組長董宏（中），在青島受審。（取材自人民法院報）

被視為中國國家副主席王岐山人馬的中共中央巡視組前副組長董宏26日被法院指，貪腐長達21年，其直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物共計折合4.6億餘元人民幣（約7千萬美元），董宏當庭表示認罪悔罪，預料將被重判。

據人民法院報報導，山東省青島市中級人民法院26日一審公開開庭審理了中央巡視組原副組長董宏受賄一案。此前，檢方指控，董宏自任職海南省以來牟利受賄金額「特別巨大」。

媒體報導，董宏去年10月落馬，青島市中級人民法院昨天一審開庭審理其受賄案。官方發布的視頻顯示，68歲的董宏清瘦，在法庭上表現冷靜，仍是一頭黑髮，保留氣度，庭審結束後持稿陳述。有消息說，其妻也涉案，她組織了一個「藝術團」，近年非常活躍，在全國各地表演，與商界關係密切。

據青島市人民檢察院起訴指控，從1999年至2020年，董宏利用擔任廣東國際信託投資 公司破產 清算組成員、海南省委副秘書長、北京 市政府副秘書長、原中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在專案開發、工程承攬、職務提拔等方面謀取利益。

檢察院指，其直接或者通過他人非法收受相關人員給予的財物共計折合4.6億餘元人民幣（約新台幣20億），提請以受賄罪追究其刑事責任。

報導稱，庭審中，檢察機關出示了相關證據，董宏及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下發表意見，董宏進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。

報導最後指出，人大代表、政協委員、新聞記者及各界群眾近20人旁聽了庭審。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。