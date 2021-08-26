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CGTN英國復播? 國際人權組織轟「誇大宣傳」

中國新聞組／北京26日電

中國環球電視網（CGTN）電視頻道20日宣布，在英國落地復播。不過，國際人權組織保護衛士(safeguard defenders)調查指出，中國環球電視網在對外宣傳的時候常常誇大其詞，要讓外界誤認為他們已經重新被英國接受。因為英國的廣播執照被吊銷，中國環球電視網只限於通過一個英國鮮為人知的網路電視平台上播出。

自由亞洲電台報導，中央廣播電視總台所屬的中國環球電視網20日表示，其英語新聞頻道已在英國覆蓋廣泛的免費無線數字電視Freeview數碼地面電視平台第264號頻道，開始24小時整頻道播出。

國際人權組織保護衛士經過調查卻指出，中國環球電視網並沒有被加到Freeview的頻道列表中，保護衛士研究員陳彥廷說，「 Freeview沒有跟CGTN簽任何的合約，現在Freeview也沒有透過他們數位地面的網路來播出，顯示CGTN在對外宣傳的時候是有點誇大取巧，要讓外界誤認為他們已經重新被英國接受，但其實不是這樣的。」

雖然中國環球電視網和央視將此作為中國環球電視網回歸英國的標誌，但實際上，中國環球電視網通過名為 VisionTV 的服務作為網路流媒體觀看。

保護衛士強調，這只是個小小的流媒體/網路電視應用程序，將中國環球電視網納入其節目名單，供一些特定的客戶使用而已。

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