神學士會中國大使 北京：暢通、有效溝通

神學士高層(左二)24日在喀布爾會見中國駐阿富汗大使王愚（右二）。（取材自推特）

阿富汗 局勢混亂之際，有美國媒體披露，美國中央情報局局長與神學士 （Taliban，另譯塔利班）的最高人物秘密會面；俄羅斯媒體則指出，神學士代表團在喀布爾會見了中國 駐阿富汗大使一行人，他們分別談了什麼，引起國際關注。與此同時，中國國家主席習近平也與俄羅斯總統普亭通話談論阿富汗：中俄有共同利益，願加強協調。

德國之聲中文網報導，中國官媒環球網25日表示，神學士代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行，雙方討論了阿富汗當前局勢等問題。

該報導引述俄羅斯媒體塔斯社指出，神學士駐卡達首都杜哈政治辦事處發言人穆罕默德·納伊姆24日在推文上表示，神學士代表團與中國駐阿富汗大使討論了中國大使館和外交官的安全、阿富汗當前局勢、雙邊關係和中方人道主義援助等問題。

神學士發言人扎比烏拉·穆賈希德24日接受採訪時則說：「我們想與中國和所有國家都保持良好關係，會尋求與中國發展經濟和友好關係。」

對此，中國外交部發言人汪文斌25日表示：「中方與阿富汗塔利班方面有著暢通、有效的溝通與磋商，喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和渠道。」 他強調，中方尊重阿富汗人民自主決定自身的前途命運，支持將「阿人主導、阿人所有」的原則落到實處，願繼續同阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性的作用。

另據本報系聯合報報導，中國國家主席習近平25日與俄羅斯總統普亭通電話，討論阿富汗局勢。習近平說，中國盼阿富汗各派與各類恐怖組織「徹底切割」；普亭則說，俄方要防止阿富汗「安全風險外溢」。

習近平強調，中方尊重阿富汗主權、獨立、領土完整，奉行不干涉阿內政的政策；中方願與包括俄羅斯在內的國際社會各方加強溝通協調。普亭表示，俄中在阿富汗問題上擁有相似立場和共同利益，俄方願同中方密切溝通協調，推動阿富汗局勢平穩過渡。