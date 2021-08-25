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美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

中國新聞組／北京25日電
美國國會眾議院外交事務委員會報告中寫道，武漢病毒所的中央空調系統項目預算金額是6.06億美元（紅框下方項目）。但新華社查出的武漢病毒所原始招標文件，該項目預算金額只有392萬人民幣（約60萬美元）。（取材自環球網）
美國國會眾議院外交事務委員會報告中寫道，武漢病毒所的中央空調系統項目預算金額是6.06億美元（紅框下方項目）。但新華社查出的武漢病毒所原始招標文件，該項目預算金額只有392萬人民幣（約60萬美元）。（取材自環球網）

新華社查出的武漢病毒所原始招標文件，該項目寫的預算金額是約392萬人民幣（約60...
新華社查出的武漢病毒所原始招標文件，該項目寫的預算金額是約392萬人民幣（約60萬美元）。（取材自環球網）

新華社昨天刊出調查報導指出，兩家美國媒體日前引用美國一份新冠病毒溯源調查報告稱，武漢病毒所曾提出花費超過6億美元建一個新的通風系統的要求很可疑。但經查實際金額只有約392萬元人民幣（約60萬美元），美方的資料高估了1000倍；其他類似算錯金額的還有4處，這不僅是誣陷，也是這群人因為不懂中文而上演的一齣很丟人的鬧劇。

新華社刊出的這篇「記者實錘美國國會和媒體誣陷武漢病毒所」調查報導指出，華爾街日報、華盛頓郵報日前先後刊出美國國會眾議院外交委員會的領銜共和黨議員邁克爾·T·麥考爾於11日發表的「COVID-19起源：有關武漢病毒研究所的調查」，其中提到：武漢病毒所在2019年9月16日曾提出價格高達606,382,986.11的預算，用於中央空調改造工程。

什麼樣的通風系統要花費超過6億美元（約39.3億人民幣）？新華社記者找到了這份報告引用的原始招標文件發現，這套通風系統的預算金額應是392.687694萬元人民幣，對照美方報告裡的6.06億美元，多了約1000倍。

另華盛頓郵報文章裡還提到了武漢病毒所一個園區曾預算130萬美元購買安保服務，同樣也是引用這份報告，但經查原始招標文件，實際寫的預算金額只有83萬元人民幣（約12萬美元），美方列出的金額多了10倍。此外還有三個錯誤，也分別被誇大了10倍到100倍。

眾議院外交委員會少數黨幕僚報告稱，武漢病毒所「進行如此重大的翻修看起來有些不尋常」，揣測可能是與新冠病毒起源有關的證據之一。但新華社稱，這所謂的「證據」是如此低級的算數錯誤。

新華社後來要求上述議員的新聞助理、兩份報紙編輯更正，議員未回覆，兩家美媒分別在20日和24日刊出了更正文章，並稱錯誤源頭是國會報告。

至於最少差10倍、最多差1000倍的錯誤究竟是如何發生？新華社引用推特網民分析，美國國會報告的作者可能是使用了「谷歌翻譯」，把「392.687694萬元（人民幣）」裡的「萬」字給刪了，又「無視」了小數點，美媒又未核實的刊出，「這是因為他們不懂中文，或是不知道如何小心使用谷歌翻譯。」

環球時報評論指出，這很可能是撰寫美方報告的工作人員不懂中文，看不懂中文的計數方式，最終整出了個大烏龍。並嘲諷美國的政客們故意不想讓美國人學會中文，才讓他們無法看破這種對中國白癡級別的抹黑操作。

美國 武漢病毒研究所 預算

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