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書記落馬後 杭州嚴查官員家屬經商 納管近3年離退幹部

記者羅印冲、賴錦宏／北京24日電
周江勇（左四）上周在新疆，看望杭州援疆幹部。取材自杭州日報
周江勇（左四）上周在新疆，看望杭州援疆幹部。取材自杭州日報

杭州市委書記周江勇，疑是去年螞蟻集團上市案牽連出的「案中案」落馬後，引發浙江政壇震動。中共中紀委昨發布，杭州市紀委監委開展專項治理行動，清理影響親清政商關係。專項治理的對象除了現任官員，也將近3年離退休官員納入。

中共中紀委發布杭州市紀委監委開展專項治理行動，清理影響親清政商關係。（網頁截圖）
中共中紀委發布杭州市紀委監委開展專項治理行動，清理影響親清政商關係。（網頁截圖）

該項行動聚焦官員本身可能涉及的利益衝突，以及規範官員的配偶、子女及其配偶經商行為。北京青年報旗下微信公眾號「政知見」指出，周江勇被查後，除浙江省、杭州市，溫州市也開會傳達中共中央決定。杭州、溫州都是周曾主政之地。據稱，這幾場會議都強調一個共性問題，例如「政治規矩」，要慎獨慎友。同時，還要把好「權力關、金錢關、美色關」；「從嚴管好自己、管好家屬、始終保持親清政商關係」。

周江勇被查後，有諸多消息在網上流傳，包括周江勇家族涉及某網路科技公司上市等，而清理整頓杭州官員政商關係的消息一出，似乎暗示周江勇的落馬與複雜的「政商關係」有關。

根據中紀委官網，這項行動聚焦在官員對自己涉及的利益衝突「自查自糾」，且回溯調查其違規借貸情況，而官員的配偶、子女，以及子女配偶的經商行為也都要清理規範。

杭州市重點明確可能存在的10種利益衝突情形，要求相關官員進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。

之後，杭州市紀委監委根據自查申報的內容，將對至少10%的自查人數進行再檢查。據統計，自開展專項治理以來，已安排2萬4千多名相關官員進行自查檢視。

在回溯官員違規借貸部分，杭州市紀委監委等部門將對涉及人員及款項進行逐人逐筆核實，對發現未按規定報告或者存在違規借貸問題者，進行嚴肅問責，涉嫌違紀違法行為的堅決查處。

此外，即便官員本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外。為進一步規範官員配偶、子女及其配偶經商辦企，有關部門將進行核查，對未如實填報、未按規定糾改、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處。

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