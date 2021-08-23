響應「共同富裕」 泰康保險豪捐10億 董座是毛澤東孫婿

泰康保險集團董事長陳東升(左)與武漢大學校長竇賢康院士簽約。（取材自長江日報)

繼中央宣布「共同富裕」後，各大企業紛紛表態「捐贈」，泰康保險 集團22日宣布向武漢 大學捐贈10億元（人民幣，下同），設立「武漢大學泰康醫學與教育基金」，用於支持武漢大學建設醫學和生命科學學科。據悉，這是武漢大學史上數額最大的一筆捐贈，也是中國 大學獲捐數額最大的捐贈之一。

中國科學報報導，武漢大學副校長唐其柱表示，該款項將聚焦前沿醫學和生命科學相關領域，組建創新型學術團隊，力爭取得重大科研突破。還將支持武大建立國際進修和合作研究的機制。

談及捐贈理想，泰康保險集團董事長陳東升表示，一流的醫學院和一流的醫院匯集了全球頂級生命科學家和頂級醫學研究家，頂尖的研究教學機構聚集人才，能更好地把自己的科研成果孵化成商業成果。以世界大健康博覽會為抓手，武漢大學等頂級的醫學院和醫院集聚全球頂級科學家在此落地，加之泰康保險集團這一大健康生態頭部企業，我們希望武漢建科學基地、生命和醫學基地的同時，也要建產業園、生命科學產業園基金，實現成果孵化。從而，讓武漢成為繼北京、上海之後的第三極醫學高地、生命科學高地。

據報導，陳東升是武漢大學79級經濟系校友，他此前已陸續給母校捐贈了十餘個項目，捐贈總額達三億元。

此外，港媒報導，陳東升也是中共領袖毛澤東的孫女婿。

中共總書記習近平近日在中央財經委員會提到「共同富裕」、「三次分配」，要加強對高收入的規範和調節，依法保護合法收入，合理調節過高收入。講話一出一片嘩然。BBC引述分析指出，中國當局所謂的「共同富裕」意在鞏固社會底層民眾對中共執政合法性的支持，而下一步或向大型私企開刀，通過「綁架式」慈善助當局解決貧富不均的問題。

該會議結束後僅僅一天，深圳網路巨頭騰訊就響應高層的指示。8月18日，騰訊宣布再次增加500億元資金，啟動「共同富裕專項計畫」。稱將結合自身的數字和科技能力，在諸如鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供持續助力。