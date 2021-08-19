我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

揚州+6 十輪廣篩1500萬人次 仍難清零

記者林則宏／北京19日電
中國這波本土疫情爆發以來，揚州累計已進行過十輪核酸廣篩，卻仍無法讓疫情「歸零」。（新華社）
中國這波本土疫情爆發以來，揚州累計已進行過十輪核酸廣篩，卻仍無法讓疫情「歸零」。（新華社）

中國國家衛健委通報，8月17日中國中國報告新增新冠肺炎確診病例28例，其中境外輸入病例22例，本土病例6例。6例本土病例全部在江蘇揚州。這波疫情爆發以來，揚州已先後進行過十輪大規核酸檢測，總檢測人數超過1500萬人次，卻仍無法讓疫情「歸零」。

此外，時隔逾2周，上海市18日再通報一例本土COVID-19病例，是松江區一名已經完整接種兩劑疫苗的醫護人員。官方不敢大意，隨即展開防控、疫調。

澎湃新聞報導，在多家大陸航空公司官網查詢發現，已可以購買8月19日起南京祿口機場至青島膠東機場、南京祿口機場至廈門高崎機場的往返機票。

東方航空表示，雖然目前可以購買南京至青島、廈門的往返機票，但乘客仍須以南京祿口機場消息為準。吉祥航空表示，雖然現在可以購買到19日起的機票，但吉祥航空目前暫定取消19日飛行計畫。具體情況需要等18日當天南京祿口國際機場是否解除中高風險才會確認，目前航班可能會隨時取消，且19日後的飛行計畫也還未完全確定。廈門航空表示，19日南京機場重新開放，但是廈航要到20日才有航班。

江蘇是中國這波本土疫情最嚴峻的地方，自7月20日以來，江蘇全省累計報告本土確診病例811例，其中揚州就佔了561例。

從7月28日發現首例確診者起，截至8月16日，揚州已經進行過十輪核酸廣篩。上海「澎湃新聞」指出，這是新冠疫情發生一年多來，中國第一個曾進行過十輪大規模核酸檢測的城市。

揚州市衛健委副主任王勁松在12日的記者會上曾表示，揚州大規模核酸檢測的對象不包括集中醫學觀察人員等重點人群。亦即，每次大規模核酸檢測篩查出的陽性病例，基本都是在社區中發現的。

揚州前兩輪大規模核酸檢測共發現陽性感染者26人，第三輪篩查出陽性感染者13人，第四輪未通報具體陽性人數，但第五輪又篩查出核酸陽性25人。第六輪檢測檢出2例，第七輪則又篩查出4例。

至8月13日第七輪篩查結束，揚州依然有社區零星病例出現。8月16日進行的第十輪篩查，共採樣檢測147.15萬人，截至16日24時，當日就檢出3例陽性。

揚州十輪核酸篩查，累計檢測約1,506萬人次。若按江蘇省8月6日公布的大規模人群篩查混合檢測的成本為每人每次人民幣20元計算，揚州市十輪核酸檢測已耗費約人民幣3億元（約4600萬美元），這也凸顯出應對Delta病毒的困難。

檢測 機場 中國

上一則

工地嗑飯視頻 真實記錄城市變遷 民工夫妻變網紅

下一則

圍堵恐怖主義 中塔反恐演習、習近平通話兩伊

延伸閱讀

距台僅125公里 平潭斥30億填海造機場

距台僅125公里 平潭斥30億填海造機場
香港機場建設未來

香港機場建設未來
聖他克拉拉縣議會通過 里德山景機場最快2031年關閉

聖他克拉拉縣議會通過 里德山景機場最快2031年關閉
揚州防疫再升級 嚴令居民足不出戶 不檢測者將列失信

揚州防疫再升級 嚴令居民足不出戶 不檢測者將列失信

熱門新聞

大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備來美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取材自第一財經微博）

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

2021-08-16 03:26
美國陸軍德特里克堡（Fort Detrick）生物實驗室衛星空拍照片。（截圖自新華網視頻）

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

2021-08-12 09:34
中國知名餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，12日下午駕駛蔚來ES8汽車啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），發生交通事故不幸逝世。（圖／取自微信公眾號）

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

2021-08-15 09:27
村裡祠堂口放著全紅嬋奪冠的大展示牌。（取材自齊魯晚報）

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

2021-08-14 08:00
華為財務官孟晚舟11日離開家，前往加拿大溫哥華參加法庭聽證會。（路透）

加法官稱孟晚舟案「不尋常」中媒：大實話

2021-08-13 21:31
圖為陳振聰2013年資料照片。（中通社）

豪門千億之爭持續14年破產收場 陳振聰沒面子到最低點

2021-08-14 02:15

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明