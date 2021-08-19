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習近平宣告：從先富轉共同富裕 網：別弄出漏洞整人

記者林則宏／綜合報導
中國國家主席習近平今年7月1日出席中共建黨百年慶祝活動。（新華社）
中國國家主席習近平今年7月1日出席中共建黨百年慶祝活動。（新華社）

新華社17日深夜報導，中共中央總書記習近平17日主持召開中共中央財經委員會第十次會議。會議明確宣告，中國將從過去「允許一部分人、一部分地區先富起來」，轉為促進全體人民「共同富裕」。會議提出要透過加大稅收、社會保險、轉移支付等調節力度，取締非法收入，以擴大中等收入群體比重，達成「共同富裕」目標。

報導稱，這次會議「研究扎實促進共同富裕問題，研究防範化解重大金融風險、做好金融穩定發展工作問題」。但當中最受矚目的是關於「促進共同富裕」的提出。

習近平在會上強調，共同富裕是社會主義的本質要求，是中國式現代化的重要特徵，要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕。

新華社報導，「會議指出，改革開放後，我們黨深刻總結正反兩方面歷史經驗，認識到貧窮不是社會主義，打破傳統體制束縛，允許一部分人、一部分地區先富起來，推動解放和發展社會生產力。」

「黨的18大以來，黨中央把逐步實現全體人民共同富裕擺在更加重要的位置上，採取有力措施保障和改善民生，打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，為促進共同富裕創造了良好條件。」

會議強調，「共同富裕是全體人民的富裕，是人民群眾物質生活和精神生活都富裕，不是少數人的富裕，也不是整齊劃一的平均主義，要分階段促進共同富裕。」

會議還指出，要正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排，加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性，擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入，合理調節高收入，取締非法收入，形成「中間大、兩頭小的橄欖型」分配結構，使全體人民朝著共同富裕目標扎實邁進。

外媒報導，2020年底，中國官方宣布近一億貧困人口實現脫貧。儘管如此，中國貧富差距卻越來越大。金融時報分析，中國當局自2020年底，對阿里巴巴等科技巨頭的整治，和聚焦貧富差距和財富重分配有關。一家民間慈善機構主管透露，私營部門面臨壓力，導致企業捐款大增。他說，這是政府解決收入差距的時候，「但多數捐款都流向有政府背景的慈善機構，缺乏監督」。

德國之聲指出，中國目前沒有直接的財產稅，也沒有遺產稅。尚不清楚的是，中國政府將以何種手段「加大稅收、社保、轉移支付等調節力度並提高精準性」。同時，官方提到要「合理調節過高收入」，但何為「過高收入」也無相關說明。有中國網民質疑，「所謂的高收入是相對的，怎麼界定？希望別弄出一個漏洞整人。」

中國 習近平 中共

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