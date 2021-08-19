圍堵恐怖主義 中塔反恐演習、習近平通話兩伊

中國國家主席習近平先後與伊朗總統萊希及伊拉克總統沙勒通電話，呼籲深化合作。（新華社）

阿富汗 變天，中國 警惕恐怖主義滲透。中國18日起與塔吉克舉行聯合反恐演習，這是神學士(Taliban，另譯塔利班)」接管阿富汗後，中國首度與中亞國家舉行反恐演習。中國國家主席習近平 並先後與伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及伊拉克總統沙勒（Barham Salih）通電話，呼籲深化合作，共建一帶一路，及打擊恐怖主義。

國務委員兼公安部長趙克志日前就中塔「反恐協作，2021」聯合演習，分別致函塔吉克內務部長拉希姆佐達、國家安全委員會主席亞季莫夫。反恐演習將提升中塔雙方反恐力量協同作戰戰備水平，展示中塔雙方反恐決心。

另據外電，俄羅斯和塔吉克17日開始，在阿富汗邊境聯合軍演。俄羅斯國防部表示，這次軍演將持續一個月，承諾如果盟友和其他中亞國家面臨來自阿富汗武裝分子入侵，將提供軍事援助。

據新華社報導，國家主席習近平18日分別致電伊朗總統萊希及伊拉克總統沙勒。

習近平向萊希表示，不管國際和地區形勢如何變化，中方都堅定支持伊朗維護國家主權和民族尊嚴、反對外部干涉，雙方要積極共建「一帶一路」，維護共同利益，促進地區安全穩定；萊希強調，願積極參與共建「一帶一路」。

習近平與沙勒通話時強調，中方堅定支持伊拉克維護國家主權、獨立和領土完整，及打擊恐怖主義；巴爾哈姆表示，願同中方共同應對國際地區形勢急劇變化，合作打擊恐怖主義，維護地區和世界和平穩定。

此外，國務委員兼外長王毅18日也分別與巴基斯坦、土耳其外長通電討論阿富汗局勢。王毅指出，阿富汗有爆發內戰的風險，和平重建的進程難以一帆風順。他並暗批美國過去20年在阿富汗推動的「民主改造」不符合實際，反而自食惡果。