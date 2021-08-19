光影重現巴米揚大佛 中國夫妻遭神學士懸賞人頭

來自北京的張昕宇、梁紅夫婦，2015年成功將53米高的巴米揚大佛進行光影還原。(取材自微博)

建於西元六世紀阿富汗 巴米揚大佛(Buddhas of Bamiyan)，2001年遭神學士 (Taliban，另譯塔利班)」炸毀。中國 一對夫婦及其團隊2015年利用先進的建築投影技術，成功將53米高的巴米揚大佛進行光影還原。事後他們被神學士以每人5萬美元的價格懸賞人頭。相隔二十年後阿富汗再度變天，當地數以萬計的文物保存成為文化界關注的焦點。

香港01報導，張昕宇、梁紅夫婦來自北京，兩人是著名的環球旅行探險家。在徵得聯合國教科文組織、阿富汗政府同意，以及在不損壞大佛的前提下，2015年6月7日，張昕宇、梁紅夫婦及其團隊利用先進的建築投影技術，成功對53米高的巴米揚大佛「塞爾薩爾」進行了光影還原。

看到大佛「重生」後，在場的1000多名當地民眾在佛像前跳起了慶祝的舞蹈。

為了保證安全和真實，中國團隊曾多次前往當地博物館查看1500多年前的佛像資料，並專門聘請喀布爾大學的專家做顧問。還原後的大佛「最真實的影像」呈現時間長達十幾個小時。事後，中國團隊將價值10萬美元的光影設備贈送給當地政府，並告訴他們「這是中國人送給阿富汗人的禮物」，希望他們每年都把大佛影像呈現給當地民眾。

不過，張昕宇、梁紅夫婦指因為此事而被神學士通緝，並以每個人5萬美元的價格懸賞兩人頸上的人頭。這導致兩人銷聲匿迹一段時間才重新展開旅程。

2020年，兩人帶領50名船員，與科學家團隊駕駛北京號破冰船，完成了全世界第一次民間極地科考，並首次以中國民間的力量建立了南極羅斯海區域第一座無人值守氣象站。